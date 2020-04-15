肿瘤资讯诊疗平台举办肿瘤宣传周科教活动

在第26个全国肿瘤防治宣传周，为了提升大众对肝癌防治的重视，加强中晚期肝癌患者对于长期生存的信念和信心。肿瘤网络资讯和诊疗平台“良医汇肿瘤资讯”联合全国医生和大众科普媒体平台，以及北京、上海、广州、四川肝癌治疗专家，共同发起2020扭转“肝”坤全国肿瘤宣传周科普教育活动。

复旦大学附属华山医院外科主任、华山医院肝病中心主任钦伦秀介绍称， 在多学科合作模式基础上实施肝癌综合治疗有望进一步提升我国肝癌病人的五年生存率5个百分点。抗肿瘤靶向治疗药物不但有望使原来一些没有手术治疗机会或者无法根治性治疗患者的通过肿瘤降期后转化为可手术治疗，而且还可降低肝癌术后转移复发。

钦伦秀表示，所有抗肿瘤靶向药物都伴随有使用后出现耐药的问题。但当有多个靶向药物时候，则可通过序贯治疗来应对耐药问题，从而延长方案的有效性，甚至可以做到肝癌的全程管理。通过“好药早用”来降低肝癌术后的复发率，无疑将显著提升肝癌患者的长期生存。

四川大学华西医院肝脏移植中心主任医师文天夫认为，对肝癌高危人群进行定期的肝癌检查和筛查，可提高早期肝癌的检出率以及治愈率。他表示，要进一步提升我国肝癌的五年生存率到20%甚至30%，必须依靠在肝癌高危人群中实施定期筛查，以早期发现肝癌，这是至关重要，也是最有效的手段。

文天夫介绍，今年宣传周主题是“癌症防治共同行动”，华西医院也积极响应号召，开展了“华西专家线上健康科普讲座”的活动。他称，“如果能提高全社会癌症防治意识和能力，把初次确诊的中晚期肝癌的人数比例降低一半，提升早期患者的检出率35%至40%， 则肝癌的五年生存率有望得到质的飞跃。”