精准放疗--恶性肿瘤的治疗利器

近年来,随着医学影像技术、计算机技术、立体定位技术的提高以及放射生物学等学科研究的进展，放射治疗已迈入肿瘤精确治疗的时代。

电子科技大学医学院附属肿瘤医院、四川省肿瘤医院党委书记郎锦义教授在接受人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端访谈时表示，放射治疗充分显示了杀伤肿瘤细胞、提高肿瘤控制率、保护肿瘤周围正常器官的技术优势，而图像引导的放射治疗作为精确放疗的技术保证，其研究与发展已成为当前的热点。目前我国已具备高水平的放疗技术，但由于人口基数大、分布不均的特点，在人均设备配置数量等方面仍存在上升空间。

放射治疗临床上适用于大部分的肿瘤患者，例如鼻咽癌的首选治疗方式就是放疗。

郎锦义强调，目前肿瘤治疗最有效的方式是早诊断、早治疗，针对不同部位可采取不同的筛查方法。如针对消化道的肿瘤筛查可进行肠镜、胃镜的检查，针对胸部的肿瘤筛查可进行低剂量CT检查。此外，其他类型的生化检查都可用于肿瘤的早期筛查，因遗传、吸烟、饮酒、长期压力过大等不良生活习惯等都可能是肿瘤的诱发因素，需根据个人家族史、生活史进行个体化肿瘤检查。

郎锦义表示，据研究表明某些病毒的感染与肿瘤的形成存在一定的联系，除了基因遗传因素，一些外部因素也是肿瘤的诱发因素，如病毒感染、长期的化学环境接触等因素等。如人乳头瘤病毒HPV与宫颈癌密切相关的，人体长期幽门螺旋杆菌的感染可能会导致胃癌，长期EB病毒的感染可能会导致鼻咽癌等，感染所诱导的肿瘤的过程较长，可能会持续10-20年。

从癌细胞在人体的产生、分化到最后形成肿瘤，有了自觉症状也往往已到了癌症晚期。郎锦义提示，癌症的发生呈现“后续效应”,注重良好生活习惯的养成能够有效地预防癌症。不良生活习惯易诱发肿瘤，如长期饮用温度过高的茶水、长期食用高温食物都会一定程度上刺激食管，喜食槟榔、腌制品人群的口腔和消化道肿瘤发病率较高。