餐后低血压是咋回事（名医讲堂）

餐后低血压就是指用餐之后出现的低血压，其诊断标准是“餐后收缩压（高压）下降20毫米汞柱”或“收缩压（高压）由餐前≥100毫米汞柱降至餐后＜90毫米汞柱”。如果患者吃完饭后出现头晕目眩等情况，即使血压下降的程度未达到上述标准，也可确定为餐后低血压。

近几年，临床上餐后低血压的发病率有明显增高趋势，特别是在老年人群中较为常见，尤其是高血压、糖尿病及各种自主神经功能失调的患者。

餐后发生低血压，是不是就可以不用吃降压药了？当然不是。从根本上讲，餐后低血压属于一种“人体血压调节出现问题”的异常情况。正常情况下，人们进餐后就要开始消化，为了更好地消化食物，消化系统就会调配更多的供血，这样其他系统和器官中的血液就会相对减少，从而导致血压有下降的趋势。但是，人体的自我调节机制是很灵活的，能够及时触动血压调节机制，通过加大心率、收缩血管等方式来保持血压的相对稳定，目的是有效保障其他器官的血液供给，不至于影响整个身体的运行。所以，健康人无论吃得有多饱，也不至于餐后出现明显的血压下降，更不会“撑到头晕”。

然而，老年人对于血压的调节能力有所减弱，自主神经的调节功能可能出现失灵，所以餐后维持血压的能力就下降了，从而导致低血压的发生。如果老年人本身就有心脑血管动脉硬化、心脏功能减退和各种血压调节机制减退的情况，那么，餐后低血压的发生率和严重性就会大大提高。

有冠心病和脑血管病等慢性病的老年人，出现餐后低血压必须认真对待，因为严重的低血压可能诱发严重的心脑血管供血不足，可能引发心梗、脑梗等严重事件。即便没有出现严重的心血管事件，由于头晕目眩等症状，老年人也很容易跌倒摔伤。因此，老年高血压患者一定要注意平稳降压，并注意防范低血压。

应对餐后低血压，需要从以下方面入手：

有餐后低血压的患者，应该适当调整降压药的服药时间，避免药物作用的高峰时段与餐后重叠。比如，尽量不要在餐前服药，改为两餐之间服用。如果仍有餐后低血压的情况，则需考虑更换降压药了。

如果出现头晕等症状，切莫盲目增加药量，应该先测量血压，排除低血压的可能。

饮食上也要好好调整，少吃碳水化合物，增加蛋白质等营养物质。一定要避免过饱，应少量多餐且饮食温度适度。

老年人用餐后别着急做剧烈运动，如果有头昏眼花的症状，应先坐下休息，避免站立行走时摔倒。此时尽可能测量一下血压，明确是否发生了餐后低血压。

（作者为北京医院心内科主任医师）

《 人民日报 》（ 2020年07月31日 19 版）