伟哥不仅治勃起，还是救命药

很多人知道伟哥可以治疗勃起功能障碍，但它究竟是什么，还可以治什么，就不是很清楚了。伟哥最初是万艾可（学名叫西地那非）的代名词，后来，随着其他相似药物的研发和应用，成为一类药的总称，即5型磷酸二酯酶抑制剂（PDE5-I，可统称伟哥）。

伟哥的作用机制是通过抑制人体内一种叫做5型磷酸二酯酶的活性，进而刺激体内一氧化氮的释放，使平滑肌细胞松弛、舒张血管，进而使阴茎海绵体平滑肌松弛、海绵体充血，增加勃起程度，治疗勃起功能障碍（ED），临床应用效果不错。从它的作用机理来看，它就像拓宽了水渠，让阴茎的供血更充足，而不是通过影响中枢神经系统增加性兴奋。因此，伟哥不是春药，也不是壮阳药，按要求服药是不会上瘾的。

伟哥最初研发时是希望通过其释放生物活性物质一氧化氮舒张心血管平滑肌，进而达到扩张血管、缓解心血管疾病的目的，但疗效一般。不过，研究人员意外发现其对勃起功能改善有显著疗效，于是成了治疗勃起功能的药物，并因此“名扬世界”。后来，临床上还发现伟哥在改善勃起的同时，对治疗早泄也有一定作用。除此外，目前对于不孕的女性患者，临床上发现给予伟哥治疗，也能改善女性的内膜情况，提高怀孕几率。

随着研究的进一步深入，伟哥的治疗范围在不断扩大，比如它还能扩张肺血管，成为治疗肺动脉高压的靶向药物。肺动脉高压指静息状态下测得平均肺动脉压≥25毫米汞柱,可导致患者出现右心功能衰竭，甚至死亡。目前国内上市的肺动脉高压治疗药物均系进口产品，价格昂贵，每月治疗费用高达数万元。使用伟哥治疗后，可有效舒张肺动脉血管，降低肺动脉压力，增强右心室收缩力，改善肺脏血管重构和肺循环，又不会对体循环造成不良影响。目前临床上，以西地那非为代表的5型磷酸二酯酶抑制剂已被用于治疗各类型的肺动脉高压，同样效果明显。对很多肺动脉高压患者而言，伟哥是能救命的药。

既然伟哥对这么多疾病有效，那是不是只要患有这些疾病，就可以自己买药服用呢？答案当然是否定的。由于伟哥主要作用在血管上，本身具有降压作用，因此应用时要十分留心与其他药物的相互作用，比如，合并服用硝酸甘油、消心痛等抗心绞痛药物时可引起严重低血压，所以，服用伟哥期间禁用硝酸酯类药物。如果患者服伟哥的同时服用降压药，要适当减少用药剂量，防止低血压发生。因此，购买使用伟哥前，一定要咨询医生，并告知自身详细病情，才能达到合理安全用药。

任何药物都有副作用，伟哥也不例外。其最常见的不良反应为头痛、面部潮红、消化不良和肌肉疼痛，还可能出现鼻塞、腹泻、头晕和皮疹，这些症状一般是短暂的，停药后通常能自行缓解。

男性用伟哥帮助勃起时也要注意，伟哥不是春药，服药后不能坐等它发挥效果。它需要在一定性刺激下才能发挥作用，如视听觉刺激、接吻、抚摸等，有了一定情感投入和技巧发挥，才能更好达到理想性爱的目的。▲