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第二波疫情会不会来？张文宏：中国已确定下一阶段防疫模式

2020年07月27日08:10 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月27日电 （王国菁）目前，国内疫情防控已经进入常态化阶段，但仍有不少人担心在今年秋冬季会有第二波疫情。对此，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长，公共卫生专家组共同组长张文宏表示，今年冬季面临的挑战仍很严峻，在新冠疫情全球大流行的背景下，请大家保持警觉并怀着敬畏之心。

张文宏表示，这次疫情在传染病历史上可以说是比较独特的一次，虽然很多国家在4月份时就将第一波疫情控制住了，但还有一部分地区和国家第一波疫情尚未控制住，并且已经叠加了第二波，挑战依然严峻。

面对中国可能出现的第二波疫情，张文宏介绍称，北京疫情被完全控制住后，中国已经基本确定了下一阶段的防疫模式。其中包括大暴发时期的武汉模式、散发情况下的北京模式，现在防疫态势里面的其他城市如上海模式，输入性散发的一、两例病例的防控模式。

“中国还有很多像欧洲、东亚等疫情控制较好的伙伴，到时大家会采取较统一步骤，对整个世界输入性疫情进行防控。”张文宏称，希望疫苗能够早日出来，加入我们的战团，成为有力武器。

(责编：崔元苑、许心怡)


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