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张文宏：中国在相当长的时间内会处于动态清零的新常态

2020年07月27日08:05 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月27日电 （王国菁）目前，国内疫情防控已经进入常态化阶段，而北京也刚刚经历了针对新发地疫情为期近一个月的阻击战，“战”疫取得显著成效。近日，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长，公共卫生专家组共同组长张文宏做客人民日报社旗下新媒体人民好医生客户端表示，疫情结束是指在世界疫情大背景下，中国在相当长的一段时间内会处于一个动态清零的新常态。这为社会生活和经济发展创造了一个新的环境，群众可以尽量把自己的生活和经济正常化。

面对国内仍旧存在的输入性风险，张文宏称，输入性病例在未入境前就已经引入了闭环管理中。这意味着，所有的输入性病例都在一个闭合的环里面旋转，这些人在康复之前不会外出。

“闭环管理这个环闭住了就是零，可以认为闭环管理的病人不会影响到我们现在社会，也不会对我们整个社会生活、经济造成影响。”张文宏表示，在这种大背景下，中国现在的疫情是零，也就代表着疫情暂时告一个段落。

“我们认为建立一个清零的策略是非常重要的，而实际上永远保持零水平是不现实的。”张文宏称，我们不可能在全球大疫情时代下保持零病例。中国现在是处于一个动态清零的过程，让全国人民的生活最大可能的回到新常态下。这次北京的疫情，可以让大家对中国的策略有更加清晰的认知。

(责编：崔元苑、许心怡)


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