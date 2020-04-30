张文宏：多学科医学合作成为这次战“疫”的亮点

人民网北京4月30日电（王国菁）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，华山医院感染科主任、上海市医疗救治专家组组长张文宏表示，多学科合作是这次战“疫”的亮点，上海组建了完整的多学科合作团队，并在一开始就采取了集中收治的做法。

张文宏表示，定点医院具体的做法是汇聚上海最优秀的专业团队，感染、呼吸、重症、心脏、中医等14名专家组成的高级别专家组驻在定点医院从不离开，对600多个病人逐一查房。同时，在病区里还有一支直接针对病人的团队，他们和专家团队进行无间隙的视频的查房和对接，这个团队里又有大量支持专业的团队，除了重症外还有人工肺团队，人工肺的团队并不是某一支团队做，而是有专门的人工肺的团队（ECMO）。还有连续性血液净化治疗，就是所谓的CRRT治疗，还有呼吸治疗师团队及心理治疗师。

张文宏介绍，上海的医疗资源在国内外都比较著名，有大量的专家。上海市医疗救治专家组根据疫情发展的态势，对援鄂和本地的留守专家做了周密安排，保证两支队伍高质量运行。

“在上海最大的一些优势是专家资源，但是同时如何协调这些专家在一起合作，起到最大的效果，事实上也是大家非常关心的一个问题。”张文宏表示，按照常规的做法，新冠肺炎重症病人要么收在重症病房，要么在急诊重症。这次一开始，大家就意识到这是一场非常复杂的战役，如果不采取多学科的精锐部队一起紧密合作，可能不能取得最为满意的结果，所以上海一开始就采取了集中收治的做法，在上海有两家定点医院，一家是针对成人的、还有一家是针对儿童的。

张文宏介绍，上海第一例确诊病例报出来以后，自己就入驻上海市公共卫生中心，并在同一天晚上派出了心理团队，组建了完整的多学科合作团队。

“多学科的医学合作成为这次疫情取得胜利的保障。”张文宏称，同国际相比，这次我们多学科的人就待在救治中心，将多学科做到实处，直到疫情得到控制。