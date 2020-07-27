张文宏：输入性疫情会成为常态 公众应持续做好个人防护

人民网北京7月27日电 （董童）目前，国内疫情防控已经进入常态化阶段，而北京也刚刚经历了针对新发地疫情为期近一个月的阻击战，“战”疫取得显著成效。近日，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长，公共卫生专家组共同组长张文宏做客人民日报社旗下新媒体人民好医生客户端，对如何预防输入性病例的问题发表了相关看法。

张文宏表示，现在每天都有一定的输入性病例。以上海为例，从第一期疫情控制住后到现在，已陆续有400例输入病例。目前上海的夜市已经开放，经济开始恢复，输入病例对老百姓的生活影响微乎其微。今天乃至于未来，输入病例会越来越多，但不会影响大家的正常生活。这是因为我国的疾控系统和医疗机构，是将输入病例放在闭环里操作的。

张文宏提出，目前输入病例的风险在不断加大，全球疫情还处于发展阶段，输入性疫情会成为一种常态。但是这种常态对老百姓的影响越来越小，所有的防疫系统、海关、医疗机构为给大众提供安全保障，都会处于一个非常警觉的状态。

“需要注意的是，还会有漏网的病毒存在。到现在为止，北京的这次疫情还不知道是人传进来或是货物带进来的。将来也可能会有输入性病例，并没有被海关、道口或医疗机构第一时间筛查出来。”张文宏提醒公众说，大家还要有敬畏之心，持续保持好个人卫生、做好个人防护，做到常洗手、人群聚集时佩戴好口罩。这样即使社会中有散发病例，最终也会被医疗机构发现。”

张文宏表示，北京的疫情处置为大家树立了一个非常好的模板。我国可以采取快速反应和精准防控，对疫情予以非常好的控制。在这种情况下，对整体的生活和经济的影响都是最小的。