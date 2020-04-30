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张文宏：科普和防治策划是一体的 疾病最好的方法是“防”

2020年04月30日17:02 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月30日电（王国菁）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，华山医院感染科主任、上海市医疗救治专家组组长张文宏表示，在疫情期间之所以会做大量科普，是因为疾病靠治已经太晚了，最好的方法是防。科普和防治策略是一体的，传播知识主要是为了防疫。

“防控一个是防一个是控，怎么防？”张文宏称，科普是沟通的过程，防疫政策、治疗策略不和老百姓充分沟通无法起到非常好的效果。所以疫情开始之初，整个上海市就由公共卫生、基础医学、临床医学、心理医学等专家组成了科普团队。这是一次人民的战“疫”，医生能做的工作非常有限，这次战“疫”能否取得胜利，是看整个民众是不是被发动起来，现在看来，中国的民众在这次战“疫”中被发动起来了。

张文宏认为，科普在某种意义上就是把很好的防疫策略和公众进行充分的沟通，如果强制性的说“不许出去，出去必须戴口罩，如果不这样做就是不对的。“这种传播方式在传播学上是不会有效果的。授之以鱼不如授之以渔。在防疫策略的沟通上，要把科学道理说清楚，目前中国取得的成果，一个主要原因就是民众极大地配合了防疫专家和临床专家的建议。

张文宏表示，这种科普产生的效果，不是在病房里看几百个病人可以做到的。“看到崔天凯大使给我的感谢信我非常高兴，我对我们所做的科普工作觉得非常自豪。自豪并不是因为大使给我写了信，而是我觉得居然可以帮到在海外的学子、海外的侨胞。”张文宏说，大使给我写信，这说明我们做的这些工作，稳定了他们在那里的恐惧、焦躁情绪，而且知道了怎么防疫。

张文宏表示，科普就是沟通，一个是在老百姓层面的沟通，一个是在科学层面的沟通，这些跟我们的治疗是一脉相承。我国的医疗团队不断跟国外专家做学术交流，这些学术级别的沟通，也是充分在学术层面来解释中国战“疫”经验，这对国际疫情防控发挥了一些沟通的作用。

(责编：刘卿、李栋)


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