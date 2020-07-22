生命的备份请继续储存

日前，一场主题为“将爱延续，续航生命的火种”的储户家庭活动在北京市脐血库温馨上演。受邀的两个家庭有个共同点——18年前，分别为孩子雅希、开心“存储”了一份珍贵的脐带血。如今，作为孩子18岁的“成人礼”，两个家庭再次续存了脐带血。

作为亚洲最大的脐血库之一，拥有30万库存量的北京市脐血库已走过了18个年头。由于家庭自存脐带血的首期储存协议期限为18年，这意味着第一批储存的脐带血面临18年“储蓄期”满的问题。那么，这些脐带血将何去何从呢？这场活动给出一个明确的答案。

续存

不仅仅是为了孩子

象征成年的橙色“18”模型、生日蛋糕和缤纷的蜡烛……活动当天，北京市脐血库特别为这两位将满18岁的孩子举办了一场温馨的“成人礼”。在征得孩子的同意后，两个家庭与北京市脐血库签下了脐带血续存意向书。

作为礼物，北京市脐血库还给两位小主角准备了一个惊喜——授予两人“脐带血宣传大使”称号，感谢他们对脐带血的珍视与信任。

“18年前知道脐带血能治病，抱着试试看的想法为孩子存了一份。现在，看到那么多人因脐带血技术受益，证明我当初的选择是对的。”开心的母亲说道。

在工作人员的引导下，大家一起参观了北京市脐血库的液氮库、档案库以及脐带血检测、制备实验室，深入了解了脐带血的采集运输、制备、储存等流程。

“看到这里先进的设备、封闭的环境和认真负责的工作人员，我感到把孩子的脐带血存在这儿，很放心！”雅希的母亲说，“希望这份生命的礼物，能继续伴随孩子健康成长……”

自存脐带血不仅可以供自身使用，还可供需要造血干细胞移植的家人配型和治疗使用。临床研究显示，亲缘造血干细胞的移植治疗效果更好，患者生活质量更高。

记者了解到，对于自存脐带血的家庭来说，除了脐带血的价值以外，自存脐带血还附带不少“福利”。例如，自存脐带血的家庭可参与到自体脐带血相关的科研项目中，如脑瘫、自闭症等；也有机会通过自有脐带血资源享受未来再生医学、细胞治疗技术，甚至抗衰老技术的成果。自存脐带血的同时，还可获得一份团体医疗保险，用以减轻脐带血所有人在出现疾病治疗时家庭面临的经济压力。此外，脐带血中还留存最原始的生物信息，可用于疾病的检测和辅助治疗。

脐带血造血干细胞移植可应用于治疗血液系统疾病、恶性肿瘤、部分遗传病、先天性疾病及代谢性疾病等多种疾病。北京市脐血库自2002年获得国家卫健委批准成立至今，已为近30万家庭储存脐带血，为临床提供超过1500份脐带血，救治患者近1500人，接受脐带血查询上万次。不过，该领域医学专家也表示，自存脐带血并非万能，疾病治疗方案的选择根据疾病的类别、所处的状态而有所不同，必须遵循医生建议。

去向

三个选择自行考虑

目前，在北京市脐血库，家庭自存脐带血的首期储存协议期限为18年，是基于脐带血所有人（孩子）未满18岁以前需要由其监护人代为行使处置权而设定的期限。这意味着在18年“储蓄期”满后，“沉睡”的脐带血将面临新的归宿。

“根据储户的最终选择，脐带血将有三个去向。”北京市脐带血库相关负责人介绍，如果储户选择继续储存，直接与血库签署后期的续存协议即可；如果储户选择捐献，脐带血将移交公共库，公共库的脐带血一般用于科研，救助患者；如果储户放弃储存，脐带血则将按照医疗废物的流程废弃。

平日里，北京市脐血库会通过电话、短信等方式，与储户保持长期联系。而在脐带血即将到期的一年或半年内，脐血库的客服工作人员还会进一步跟储户沟通联系。该负责人称，今年，北京市脐血库将陆续有100多份脐带血“储蓄期”满。目前，北京市脐血库已接待了部分即将储存期满的储户，其中多数人表达了继续保存的意愿。

应用

脐带血救治成年人

采访中，记者了解到，对于“续存”脐带血，不少家庭最大的顾虑在于，随着孩子年龄增长，婴儿时期冻存的脐带血，数量将来是否还能够供已经成年的孩子或者其他成年人使用？

事实上，本市已有许多脐带血救治成年人的先例。31岁的邓先生在2014年底被确诊为白血病。幸运的是，邓先生年仅6岁的儿子与他配型符合，可捐献造血干细胞。

然而，让医生犯难的是，当时邓先生体重有95公斤，儿子的体重却太小，即便采集造血干细胞，数量也不够。巧的是，邓先生夫妇在儿子出生时，为其存了30毫升的脐带血，这正好派上了用场。后来，主治医生先采用孩子的脐带血进行输注，随后又从孩子的外周血中提取造血干细胞，对邓先生进行联合移植治疗。移植成功后，邓先生很快顺利出仓，至今恢复良好。

另一位患有“T淋巴母细胞淋巴瘤”的张先生是一位37岁的成年人。这种恶性疾病会破坏人体全身的淋巴结构，肿瘤细胞呈几何级增长。对张先生来说，等待配型的过程漫长而煎熬。在他绝望的时候，北京市脐血库传来好消息：张先生顺利配型到一份全相合的脐带血。2018年3月，中国科技大学附属第一医院为张先生顺利进行了脐带血造血干细胞移植手术……

现在，类似将脐带血用于成人治疗的案例还有很多。北京市脐血库相关负责人介绍，脐带血在临床中的用途包括脐带血移植治疗、辅助治疗、脐带血输注等多种方式。不同的疾病以及不同的治疗方法，对于细胞数量的要求也不相同。对于移植来说，配型相合度越高，所需的细胞数则越低。

“过去认为脐带血的细胞数最重要，其实脐带血配型才是最关键的。如果配型6个点位全相合，其效果比骨髓、外周血移植恢复得还要快。”血液病学家和造血干细胞移植专家、中国工程院院士陆道培曾表示，自体脐带血给本人使用不需要配型，不会存在排斥反应，不会消耗干细胞，由此推理一个孩子的脐带血量是够他本人成人时使用的。而对于异体移植，因为存在异体排斥，从而导致一些干细胞的损耗，对细胞数量的要求会比较高。

截至目前，在北京市脐血库超过1500份的出库应用中，用于成年人治疗的脐带血数量已接近50%。

延伸

脐带血是否会失效

除了冻存数量，脐带血的冻存时间也颇受关注，有部分人难免会担心：冻存时间过久，脐带血是否会失效。

记者了解到，冻存期间，脐带血样本会被储存在-196℃的深低温液氮中，细胞处于休眠状态。这时，细胞中的酶被抑制，环境中的射线也不会对细胞发生电离损伤，可以长期冻存，直到有需要的时候，才会被重新解冻“唤醒”。

那么，解冻后的脐带血干细胞活性如何？

在每一份脐带血出库应用到患者之前，北京市脐血库都会对这份脐带血的预留样本进行复检，以确定其活性情况及细胞数量，再提供给临床机构，确保符合临床治疗要求。

早在北京市脐血库筹建初期冻存的少部分脐带血，就一直在刷新脐带血的冻存有效时间。

2012年3月，北京市脐血库为北京道培医院提供了一份冻存14年的脐带血，并成功救治了一位49岁、体重达87公斤的白血病患者。解冻时，这份脐带血的细胞活性达96.14%。2019年4月，北京市脐血库抽检一份冻存20年11个月的脐带血，复苏后检测细胞活性高达94.52%。2019年6月，抽检一份冻存21年的脐带血，复苏后检测细胞活性高达95.96%。2019年11月，抽检复苏一份采集于1998年6月冻存21年5个月的脐带血，复苏后细胞活性高达93.85%，均达到临床应用标准。2020年4月，北京市脐血库复苏了一份1998年制备冻存了21年9个月的脐带血，解冻后造血干细胞活性为98.98%……

国外研究显示，冻存23.5年的脐带血造血干细胞仍可维持其原有的体外增殖、分化、扩增和体内植入潜能。可以说，本市脐带血储存技术已经可比肩国际先进水平。

此外，北京市脐血库还会定期对科研用脐带血进行质量检测，确认脐带血的活性情况，并每季度对外公布北京市脐血库质量检测报告，提供给储户参考。国家卫健委每年也会对设在北京、天津、山东、上海、浙江、四川、广东的七家脐血库进行飞行检查。（本报记者 刘欢）