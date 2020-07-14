北京市脐血库建库十八周年系列活动拉开序幕

7月11日上午，主题为“将爱延续，续航生命的火种”的储户家庭活动在北京市脐血库举行。被邀请的两个家庭18年前为孩子雅希、开心分别存储了珍贵的脐带血。当天，北京市脐血库特别为这两位将满十八岁的孩子举办一场别具意义的“成人礼”。

在北京市脐血库活动现场，象征成年的橙色“18”模型和充满美好祝福的生日蛋糕把“成人礼”妆点得温馨而隆重。上午11时，生日蜡烛被点燃，18岁脐带血储户雅希和开心走上舞台许下心愿，与父母和北京市脐血库工作人员共同分享“长大成人”的喜悦。

储户与北京市脐血库签署“脐带血续存意向书”

北京市脐血库为这场“成人礼”的主角准备了另一个重要收获，在仪式上，两个家庭与北京市脐血库签署了脐带血续存意向书，同时北京市脐血库授予储户雅希、开心“脐带血宣传大使”称号。“将爱延续，续航生命的火种”，以此感谢他们对脐带血的珍视，对北京市脐血库18年来的支持和信任。

储户在活动现场分享储存脐带血的感受

储户开心的母亲在活动现场表示：“18年前知道脐带血能治病，抱着试试看的态度为孩子储存，如今看到脐带血技术的发展，证明当初的选择是对的。希望更多人能享受脐带血带来的福音。”储户雅希的母亲告诉工作人员：“当初为孩子储存脐带血是因为孩子奶奶看到媒体报道而做出的决定。今天看到这里先进的设备，认真负责的工作人员，亲身实地感受到北京市脐血库十八年来的建设成长和脐带血储存的安全性和可靠性。希望北京市脐血库能继续伴随孩子健康成长，让更多人能受益于脐带血。”

北京市脐血库工作人员向储户家庭介绍脐带血移植成功案例

据悉，通过举办“将爱延续，续航生命的火种”特殊“成人礼”，北京市脐血库建库十八周年系列庆祝活动也正式拉开序幕。2002年9月28日，北京市脐血库获得卫健委颁发的中国脐带血库《血站执业许可证》。今年9月28日，北京市脐血库将迎来建库十八周年这个关键节点，“梦想与拼搏脐飞，青春与责任同行”将成为贯穿全年的主题。北京市脐血库负责人表示，这个主题寓意北京市脐血库将不负韶华，用责任和拼搏去实现更大梦想——为更多储户守护生命健康，为更多患者带去救治希望。

据介绍，北京市脐血库自2002年获得卫健委批准成立至今，一直秉承“培育希望、收获健康、备份生命”的宗旨，为千家万户提供脐带血采集、制备、检测、储存、运送服务。18年来，已为近30万家庭储存脐带血，为临床提供超过1500份脐带血，救治患者近1500人，接受脐带血查询上万次。站在新起点，北京市脐血库愿与广大医护、储户、业内专家携手同行，把脐带血事业推向前进。