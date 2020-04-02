世界自闭症日丨多项临床结果显示：脐带血治疗自闭症患儿效果显著！

今天是第13个世界自闭症日，今年我国推出的自闭症日主题是“格外关心、格外关注，推动建立自闭症家庭社会救助机制”。而针对这个缺少有效治疗方法的疾病，已有多项临床结果显示，脐带血治疗自闭症患儿效果显著。

他们可能“孤独”终生

自闭症仍是社会认知度较低，对儿童身心健康危害较大的神经系统发育障碍。目前病因未明，缺乏治疗方法，核心症状有可能持续终生。尤其是自闭症患儿，他们语言障碍突出，行为和兴趣刻板狭窄，被称为“星星的孩子”，这些孩子有可能需要终生支持。

据五彩鹿自闭症研究院最新发布的《中国自闭症教育康复行业发展状况报告3》数据显示，我国自闭症发病率逐年上升，自闭症儿童发病率为1/100。1

脐带血治疗自闭症效果显现

从现有研究可以看出，脐带血已较多地应用于自闭症的研究。

2017年10月，美国FDA批准了由美国杜克大学的Joanne Kurtzberg教授主持的脐带血治疗儿童脑损伤的扩大范围临床试验（登记号为NCT03327467），涉及疾病就包括缺少治疗手段、却有着更高发病率的自闭症。杜克大学Kurtzberg 团队开展了一项使用自体脐带血治疗自闭症的 I 期临床试验。在输注自体脐带血后，自闭症患儿的社交能力增强，沟通能力提高，临床症状也有所减轻2。

负责主持脐带血治疗自闭症临床研究的Joanne Kurtzberg教授

美国脐带血库Cord Blood Registry和ViaCord等，目前都已与杜克大学合作，开展并入组自体脐带血治疗自闭症的研究。研究者认为自体脐带血可能是通过重建神经通路、支持内源性修复（如血管新生）、免疫调节及抗炎性等综合作用进行自闭症的治疗3。

中国脐带血治疗自闭症案例

国内脐带血临床治疗自闭症也取得了新进展。据报道，自闭症患儿可可（化名）在三岁时出现不爱说话、不合群现象。经过一段时间康复训练不见效果后，得知脐带血回输可治疗自闭症，可可父母想起可可出生时储存的脐带血，便决定为孩子进行脐带血回输治疗。2019年3月7日，可可在深圳市儿童医院顺利完成脐带血回输，，病情有了改善3。

脐带血中含有造血干细胞、间充质干细胞（MSC）等多类干细胞，同时还含有自然杀伤细胞(NK细胞)、淋巴细胞（Treg细胞，CTL细胞等）等多种类细胞，是免疫细胞治疗、干细胞治疗的重要资源。目前，国际上开展的与脐带血相关的临床研究近400项，希望社会大众珍惜并储存每一份脐带血，也期待脐带血能为更多重症患者带去救治希望。

资料来源：

1.中国新闻网《中国自闭症人群数量超千万 12岁以下儿童约200万》

2、Cel G 成体干细胞国家地方实验室

3、Cord Blood Registry 及 ViaCord官方网站