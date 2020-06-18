白血病患儿造血干细胞移植治疗后，今天顺利出仓

曲涛（化名）没想到，11年前自己的一个举动，竟成为挽救儿子生命的一颗“救命”火种。

年初，曲涛的小儿子真真（化名）被查出患有白血病，11年前，他在北京市脐血库给真真的姐姐储存了一份脐带血。医生就是用这份与真真HLA配型全相合的脐带血联合姐姐的外周血，为真真进行了移植治疗。

今天，经医生诊断，姐姐的造血干细胞已在真真体内健康生长，真真终于可以顺利出仓。

今年2月，一岁的真真突然脸色发白并伴随发烧症状。当时正值新冠肺炎疫情期间，考虑到安全性，曲涛选择在家为孩子调养，但病情持续近一个月未见好转。夫妻两人带真真前往医院就医，经多家医院检查诊断，最终在北京京都儿童医院被确诊为急性粒-单核细胞白血病。

这是一种由于粒细胞和单核细胞两系同时发生恶性增生的急性白血病，发病率较低，整体生存率差，尤其是年龄小的患儿得此病更是难以抢救。作为有效治疗该病的方法之一，患者可通过造血干细胞移植重建自身的血液及免疫系统。

当得知脐带血也可治疗真真的病后，曲涛赶忙告诉医生：“我曾经给大女儿储存了脐带血！”

得知这一情况后，北京京都儿童医院的医生立即向北京市脐血库发出查询通知，结果让人惊喜——这份冻存了11年的脐带血，不仅与真真HLA配型全相合，血细胞活性更是达到96.12%。

“很幸运当时决定存储这份脐带血，有了真真姐姐全相合的脐带血，真真的病就有希望了！”曲涛激动地说。

北京京都儿童医院副院长、血液肿瘤中心主任孙媛介绍，与第三方脐带血移植比较，同胞之间自存脐带血的配型成功率更高，治疗效果也更好。不仅植入成功率高，出现移植物抗宿主病的概率也更低、排异反应小，还能为患儿家庭节约不少移植费用。

最终，治疗团队选择采用真真姐姐的脐带血及外周血联合移植的疗法为他进行治疗。

记者了解到，选择这种疗法一方面因为脐带血自身优势，脐带血的增殖活性是外周干和骨髓的10倍以上，仅需少量脐带血就可以重建造血系统。另一方面，采集外周干时会同时采到一部分淋巴细胞，这些淋巴细胞可清除患者经化疗后体内残存的淋巴细胞，起到防御作用，为脐带血的植入提供更有利环境。

今年5月29号上午8点，这份沉睡了11年的脐带血被送到北京京都儿童医院，解冻复苏后，由医生带进移植仓，缓缓输注到真真体内，整个过程平稳顺利。

经过大半个月的治疗后，今天上午10点，真真被医护人员抱出了移植仓。这一刻，曲涛和妻子一直揪着的心，终于放下了。

“我太高兴了！这是姐姐给了弟弟第二次生命！”曲涛激动地说。此时，久违的阳光重新照在曲涛一家人脸上。

孙媛透露目前，来自姐姐的脐带血造血干细胞已开始在真真体内健康生长，小家伙的身体状态非常好。