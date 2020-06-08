援鄂医疗队员二胎宝宝免费获存脐带血

昨天，国家援鄂医疗队队员、北京协和医院心内科主管护师袁胜家里新添二胎宝宝。今天上午，北京市脐血库的工作人员来到北京协和医院，将一份“新生礼”——援鄂抗疫医护脐带血储存权益证书，交到了袁胜手中。这个出生仅两天的小宝贝也成为本市首位免费获得储存脐带血服务的援鄂医护人员子女。目前，宝宝的脐带血已顺利存入北京市脐血库。

袁胜（中）和北京市脐血库的工作人员

“女孩，体重3540克！”6月4日12时32分，在北京协和医院产科8层，随着一声清脆的啼哭声，一个小天使降生了。与此同时，医护人员麻利地将脐带结扎、离断采集残留在脐带和胎盘中的血液，这就是脐带血。在这份不可再生的脐带血中，含有丰富的造血干细胞。给宝宝留下这份“新生礼”，意味着，在未知的将来，可以有机会用它治疗多种血液系统和免疫系统疾病。

袁胜的妻子和女儿

当天下午，北京脐血库专职取血员罗熹带着取血箱到达协和医院，配合医院测温，登记……经过严格检测后，罗熹到达医院产科，与医院工作人员认真核对每项资料，成功取到孕妇的脐带血和母血样本……采集完毕后，罗熹将脐带血和母血样本放在一个始终保持4-22℃适宜温度的运输箱内。当天15时40分，这份珍贵的脐带血被安全送达脐血库。

作为国家援鄂医疗队的队员，在武汉抗疫一线的66天中，袁胜一直坚守在ICU病房里。袁胜的妻子也是一位护士，结婚十年，夫妻俩育有一个6岁的男孩天天，一家三口其乐融融。在袁胜出发去武汉之前，妻子已经怀二胎宝宝5个月。

初到武汉时，疫情非常严重，看到患者离世以及当地医护人员感染，袁胜心理压力很大，十分牵挂家里的妻儿。当时，妻子给了他很大支持，“放心吧，你好好去战斗，我和孩子们在北京等你凯旋归来。”

家书中，袁胜曾这样对尚未谋面的女儿说：爸爸现在是一名战士，在执行任务，穿着厚厚的铠甲，防止病毒打到爸爸，手里拿着病房里像武器一样的机器打病毒……宝宝放心，再累爸爸也会努力坚持，为了能早点回家看你们。等你和哥哥长大了，不管做什么工作，希望你们也能像爸爸和身边的英雄叔叔阿姨一样善良勇敢，充满爱心，多做帮助他人的事！

这次，喜添千金的袁胜非常开心。他透露，小女儿的名字是儿子起的。“当时我还在武汉，儿子说‘爸爸是抗疫英雄，在武汉一定要做好防护，早点回来！妹妹的名字就叫袁梦吧’。希望女儿以后美梦都能成真。”

说起妻子，袁胜直言，自己最想对她说一句话就是“辛苦了！”事实上，即使没有疫情，小两口在医院的工作也非常忙碌。“她怀孕期间这么多次产检，我陪她去的，也就是有数的两三次。”

袁胜在武汉工作照

对于女儿免费获存脐带血，袁胜向北京市脐血库的工作人员表示了感谢。他说：“对孩子的以后来说，这是一份珍贵的保障。”

北京市脐血库于4月13日启动“脐心关爱，为逆行者守护”——援鄂抗疫医护关爱项目。凡在2020年1月23日至3月31日期间，参加在京委属委管医疗机构国家援鄂医疗队以及参加北京援鄂医疗队的队员本人或其配偶，自启动之日起，在北京有助产资质的医院分娩的，可享受在北京市脐血库免费储存脐带血造血干细胞的权益。

照片：北京市脐血库提供