72小时千里大营救！广东脐血库启动疫情防控下“救命速递”

来源：人民日报客户端广东频道

作者：刘泰山 庄杏枚 曾 琼 张映雪

此次“千里大护送”，并不是防控疫情期间广东脐血库第一次开启“救命速递”。1月22日-2月26日，广东脐血库已经出库13份脐血，送往了天津、合肥、福州、广州、东莞、深圳等地，为众多患者带来生命的希望。

“这下子女儿有救了！”2 月 29 日上午10时许，一份从千里之外的广东省脐血库出发、跨越多道抗疫防线的珍贵脐血，终于顺利地送抵苏州大学附属儿童医院血液科，输入3岁急性髓系白血病患儿杨杨的体内。看着住在造血干细胞移植病房女儿熟睡的面孔，杨杨的爸爸抑制不住内心的激动。

这是此次广东省脐血库工作人员跨越三省、千里送救命脐血的最后一站。实际上，从2月26日上午9时开始，一场“72小时千里大护送”就已上演。此时，全国战“疫”正处于关键期，3份救命脐血在党员领队护送下从广州出发，穿过一道道抗疫防线，送往安徽、江苏等地。历经3天3夜，在脐血库工作人员和医护人员的通力合作下，3份脐血被安全地输注到3位患者体内，顺利完成造血干细胞移植手术，挽救了3个饱受病魔摧残的生命。

千里护送，党员一马当先

在严峻疫情防控形势之下，这场跨省大护送注定会显得不平凡——护送脐血者先要从广州飞往合肥，将两份脐血送到中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院），然后要从合肥乘坐高铁去苏州，把另外一份脐血送到苏州大学附属儿童医院。完成护送任务后，他们得从苏州回到上海，再从上海飞回广州。

来自广东的东莞小李今年27岁，去年9月在东莞医院确诊为骨髓增生异常综合征（MDS)，必须做造血干细胞移植。小李随即转来广州求医，但由于没有合适的直系亲属的造血干细胞，无法做造血干细胞移植手术，广州医生推荐他找中国科学技术大学附属第一医院内科血液科主任医师孙自敏做脐血造血干细胞移植手术。

找孙自敏教授进行脐血造血干细胞移植的，还有2岁的小男孩安安（化名）。安安本是一个活泼可爱的小男孩，不幸去年9月底确诊为急性髓系白血病。还有一位无锡的3岁患儿杨杨，去年10月在当地医院被确诊为急性髓系白血病。通过亲戚介绍，杨杨父母带着她到苏州大学附属儿童医院求医，需要尽快进行脐血造血干细胞移植。

确定患者治疗方案后，安徽、江苏两地医院第一时间向全国7个脐血库发出3份配型需求，最终都在广东省脐血库成功配到合适脐血，并商定分别于27日、28日、29日3天进行脐血造血干细胞移植手术。而此时，新冠肺炎疫情阻击战处于关键期，各地严阵以待，严格限制外地人员和车辆进出。跨省运送脐血，不仅面临着重重关卡，还将冒着安全风险，返回后要被隔离居住一段时间。但为了确保将救命脐血准时安全送到目的地，广东省脐血库临床应用中心工作人员、共产党员梁培基勇敢地站出来，牵头接下这个艰巨任务，开始一场跨越广东、安徽、江苏三省的千里大护送。

克服困难，启动“救命速递”

“整个运送过程中，脐带血会一直呆在一个重达20公斤的液氮罐中，确保其外部温度一直低于零下150摄氏度，而且运送过程要确保在极短的时间内完成。”梁培基说，从机场登机到着陆、从高铁进站到出站、从医院门口到科室楼道、从街区入口到酒店前台，提着重达20公斤的液氮转运罐的工作人员更成为“焦点”，每到一个地方都是一次闯关，出示相关证件、测量体温、询问来源、健康调查……

个人的防护和健康、行程的顺畅、脐血的安全保障，环环相扣，每一个环节都和生命的救助紧密相关，每通过一次检查，救命的脐血就会离患者更近。护送人员虽然舟车劳顿，但想到每前进一步都是在为爱和生命护航，所有疲惫顿时消失无踪。此时，千里之外的安徽省立医院和苏州大学附属儿童医院里，3位患者的免疫力已经近乎零，正急切等待着造血干细胞的输注。

“这是与时间赛跑！”作为其中两位危重血液病患者的主治医生的孙自敏教授说：“我们在做移植手术前会和脐血库确认，确保能够准时运达脐血，才能启动移植手术方案，因为一旦启动移植方案，就务必要确保脐血在规定时间输入患者体内，否则患者就有生命危险。”所幸，广东脐血库工作人员全力以赴，克服重重困难，将脐血安全准时送达医院，拯救了3条生命。

据了解，这不是疫情期间广东脐血库第一次开启“救命速递”。1月22日-2月26日，广东脐血库公共库已经出库13份脐血，送往了天津、合肥、福州、广州、东莞、深圳等地。

截至2020年1月31日，广东省脐血库已出库应用脐带血2195份，救助人数达1756人，为众多患者带来生命的希望。孙自敏教授说：“脐血造血干细胞移植治疗后生存质量比较好，特别是慢性GVHD的发生率和严重程度较低，存活下来的病人可以像正常人一样工作、学习。”

共同接力，挽救3条生命

这是护送人员3天3夜的行程表：2月26日早晨，从液氮库工作人员手中接过脐血启程出发；2月27日上午，在安徽省立医院病房输注给第1例骨髓增生异常综合征患者小李体内；2月28日上午，在安徽省立医院病房输注给第2例急性白血病患儿安安体内；2月29日上午，在苏州大学附属儿童医院输注给第3例急性髓系白血病患儿杨杨体内……

作为此次第一例获得输注救命脐血的患者，小李重新点燃了生活之光。去年底，小李妻子辞职，陪着他一起到了安徽求医。在医院帮助下联系广东省脐血库，找到了配型合适的脐血。2月27日上午，小李顺利完成了脐血造血干细胞移植手术。孙自敏教授介绍说：“造血干细胞移植，是要让它们在患者骨髓里先扎根，然后发芽、开花、结果，重建造血功能。大部分病人从输注那天开始算，顺利的话，一般30-40天可以出院。出院后需要在门诊经过3个月至半年的药物调整以及并发症观察，患者才能重建免疫功能。”

在同一家医院，2岁小男孩安安做第一次化疗时，感染很严重，感冒发烧、烂嘴巴等，住院了40多天。4天之后，又接着要做第二次化疗，而且还没能躲过真菌感染。此时，医生找到与安安配型相合的脐血，建议做完第3个疗程的化疗就做脐血移植手术。“很激动！脐血配型成功的几率很高！”安安爸爸说。2月28日，安安终于盼来了“远道而来”的脐血，顺利做了造血干细胞移植手术。

2月28日下午，广东省脐血库的工作人员马不停蹄赶往苏州大学附属儿童医院，救治3岁的白血病患儿杨杨。“孩子病情很严重，肺部感染，如果不马上做手术，随时都会没有了…”杨杨爸爸王先生回忆。经过3个化疗的疗程，杨杨病情虽然稳定下来了，但复发率仍会很高，必须做造血干细胞移植手术才能治愈。得知广东脐血库工作人员28日晚已提前把脐血送到医院，王先生连连道谢：“疫情期间我们跨市区都不容易，你们却把脐血从广州安全送来苏州！我感谢你们！”