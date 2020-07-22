今日大暑：养生讲究"清""静" 饮食把握三原则

编者按：大暑是夏季的最后一个节气，也是一年中最热的时节。这个时节气候炎热多雨，应该如何养生呢？

大暑养生讲究“清”“静”

大暑节气养生重在一个“清”字，即在注重饮食“清洁”、机体“清热”的前提下，进行“清补”。

“清补”首先要祛湿。可以吃些清淡、易消化的食物，避免伤及肠胃道功能。像山药、莲藕等，都是进补的佳品，绿豆清暑、薏仁祛湿，特别是绿豆薏仁粥，可供大暑之季清热祛湿。

“清洁”是夏天饮食卫生的重中之重，高温天食物容易变质，会引起腹泻、胃肠道紊乱。开启过的饮料、食品等要注意密封、冷藏。除此之外还要关注食品保质期，不吃不洁或变质的食品。

夏季预防中暑，应注意合理安排工作，做到劳逸结合；避免在烈日下暴晒；注意室内降温；睡眠要充足；讲究饮食卫生。有条件的人，进入夏季后，宜常服用一些芳香化浊、清解湿热之方。

大暑时节，不要让身体过度暴露在高温环境，以免体温调节机能下降，平时要多食用新鲜蔬菜水果。进行户外运动时，要选择透气衣物，打伞和戴遮阳帽，最好随身携带藿香正气水、仁丹、清凉油等药品。

大暑时节，人们情绪容易烦躁，激动，喜欢乱发脾气，心情不好，应注意进行日常自我调节。日常生活中，切忌过于激动、急躁愤怒。在大暑之日，可敛息涵养心神，压抑心火，达到“心静自然凉”的境界。

少动多静，运动宜选早晚

大暑时期天气酷热，人体阳气走于肌表，浮散于上，容易出汗，往往动即汗出，人体容易感觉疲劳。《黄帝内经》云“春夏养阳”，暑热天气应遵循“少动多静”的养生原则，注意顾护阳气、保持体力。烈日酷暑应尽量避免外出，减少露天日晒下活动，以防暑热高温汗出过多，损人阳气。

日常工作生活注意劳逸结合，闲暇时间可练字作画、听歌阅读、品茶赏花以静心宁神、敛阳降气。运动锻炼宜选择在气温相对不高的清晨或傍晚进行，但要避免剧烈运动，以防动阳生热，泄汗太过而致气津耗伤。

此时可选择较为和缓的运动项目，如散步、健步走、瑜伽、八段锦、太极拳等，运动强度以微微汗出为度，切记不可大汗淋漓。如若进行跑步、打球等强度较大的运动，应当控制时间，否则运动时间过长、汗出过多，不但达不到锻炼的效果反而容易导致身体虚损。

饮食把握三原则

第一，多吃些燥湿健脾的食物。大暑时节，除了炎热外，还会出现多雨或阴雨绵绵的天气，气候表现特点以潮湿闷热为主，所以从传统养生学的角度讲，特别要注意对“暑湿”的预防。暑湿侵害人体可出现胸膈满闷、饮食无味、口中黏腻、头昏脑涨、肢体困重等症状，所以应以消暑清热、化湿健脾的方法进行预防或治疗。

第二，益气养阴的食物不可少。大暑天气酷热，出汗较多，容易耗气伤阴，此时，人们常常是“无病三分虚”。因此，除了要及时补充水分外，还应常吃一些益气养阴的食品以增强体质，使湿热之邪无隙可乘。但所选食物一定要清淡，不可过于滋腻，否则极易碍胃，导致消化不良。如山药、大枣、海参、鸡蛋、牛奶、蜂蜜、莲藕、木耳、甲鱼、豆浆、百合粥、菊花粥等都是夏日的进补佳品，可根据个人口味选用。

第三，蛋白质供给需充足。大暑气温较高，人体新陈代谢增快，能量消耗大，因此蛋白质的供应必须酌量增加，每日摄入量应在100～120克为宜。植物蛋白可以从豆制品中获得，动物蛋白除了奶制品外，还应适当吃点肉。夏季的肉食以鸡肉、鸭肉、瘦猪肉、鸽肉等平性或凉性的肉制品为首选。大暑养生讲究“就凉避暑”，但天气热，胃口差，身体抵抗力也会降低。粗粮不但营养丰富，而且荞麦、玉米等都是凉性或温补的食物，夏天吃正合适。

炎炎夏日，何以解暑？食谱推荐

进入大暑后，高湿高热的“桑拿天”将会增多，暑湿淤积体内，不仅让人气虚，无精打采，还会造成消化不良。而瓜类大多能清热化湿，又清淡可口，是适合夏季降温防暑的好食物，而且又是当令蔬菜。因此，此时正是做“吃瓜群众”的大好时机！夏季防暑降温多吃瓜，这4种瓜别错过！

冬瓜：连皮带肉煲汤

夏季说起消暑的瓜类，除了西瓜之外，最容易让人想起的就是冬瓜。

冬瓜是消暑第一菜，且可清热利水、生津止渴，另外，吃冬瓜不要削皮，皮的食疗效果比冬瓜肉更好。

冬瓜肉带上皮一起煲汤是许多人在暑热正盛时爱用的食谱。要注意的是，脾胃虚寒，阳气不足者不宜多食。

丝瓜：去皮凉拌清热泻火

丝瓜可谓是夏日里清热泻火的“好帮手”。丝瓜的含水量很高，无论做汤或者炒食，都很容易被人体消化、吸收。

去皮后的丝瓜不但可以凉拌、清炒还可以煲汤，天天变着花样吃也不腻。要注意的是，脾胃虚弱、容易消化不良的人少吃为宜。

苦瓜：减少苦味先盐渍

苦夏时总会不自觉地想起苦瓜。尽管它的名字和味道都带有不太讨喜的“苦”字，但苦瓜的营养丰富，此时食用有益身体。将苦瓜凉拌着吃，有助于开胃。

苦瓜洗净后去掉瓜瓤，切片或切成细丝。烧水，开后放入一小勺盐和少许油。入苦瓜丝焯烫约15秒。盛出迅速用水冲，沥干水分。然后依据个人喜好加入红椒、葱丝蒜末、生抽、糖、盐、醋、香油等调料混合均匀即可。

要注意的是，苦瓜由于性寒凉，并非人人都适合，特别是脾胃虚寒的人群应该慎食。

黄瓜：凉拌用拍别用切

黄瓜不仅容易吃到，且营养价值在瓜类蔬菜中较突出，含有多种维生素，特别是维生素C的含量较高，如果榨黄瓜汁喝，其中的维生素和其他成分，对皮肤也很好。黄瓜的热量低，对需要控制热量的人来说很“友好”。

黄瓜肉和皮是在一起的，如果一起吃，不仅可使维生素C充分吸收，且含较多的苦味素，是黄瓜的营养精华所在。

如果想吃清爽的凉拌黄瓜，最好用刀拍的方式，而不是切，可减少水分和营养的流失。小黄瓜生食或配以肉类、鸡蛋、鱼、虾等同炒，是夏日的应时佳蔬，老黄瓜煲汤，夏日饮用可消暑。（人民健康网综合自健康时报、海南日报）

☆推荐阅读☆

你的“湿气”重吗？中医教你夏季祛湿妙招

长达40天“三伏”开启 教您科学应对不惧“烤验”

疫情防控常态化，儿童外出就医、户外运动应该注意啥？

新冠病毒传染不分季节 日常防控专家给出10个要点

疫情防控常态化 购买蔬菜水果肉类等生鲜食品需要注意啥？