长达40天“三伏”开启 教您科学应对不惧“烤验”

编者按： 7月16日入伏，今年“加长版”三伏长达40天，一年中气温最高且又潮湿闷热的日子开启，如何在这特殊时期不惧“烤验”，人民健康网教您科学应对。

高温天易中暑危及生命 常备这些药品

海南医学院第二附属医院急诊科主任王日兴称，中暑是指人处于热环境中体温调节功能紊乱所导致的临床症候群，由轻及重分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。重症中暑又分为热痉挛、热衰竭和热射病三种。其中，热射病最严重，死亡率高达60%。热射病发病早期，患者会出现大量冷汗，继而无汗、躁动不安、神志模糊、血压下降，严重者可产生脑水肿、肺水肿、心力衰竭等。

炎热天气会使心血管病患者的交感神经兴奋，加重心血管的负荷，尤其是心脏功能不全的患者，他们体内的热量如果不能及时散发，也容易中暑。糖尿病患者对内外环境温度变化反应迟钝，容易中暑。

和普通人相比，老年人由于皮肤汗腺萎缩和循环系统功能衰退，肌体散热不畅，容易中暑。孕产妇因为怀孕或产后体力消耗大，身体虚弱，如果长期逗留在通风不畅、温度较高的室内环境中，也容易中暑。婴幼儿体温调节功能差，容易中暑，因此在炎热的天气里要特别注意。

王日兴提醒，人们在高温天气中，要注意及时补充水分，不要等到口渴时才喝水。在高温环境中进行体力劳动或剧烈运动，建议每小时至少喝2—4杯水，大约500—1000毫升。饮水应少量多次。需要注意的是，大量出汗会导致体内盐分与矿物质的流失，应注意补充。

“此外，人们还应减少户外活动时间，避免长时间露天作业和阳光直射，外出时应穿浅色系宽松衣服，并戴遮阳帽或打遮阳伞。”王日兴说，长期在高温环境下劳作的人体温调节能力较强，不容易出现中暑。但是，平时很少在户外或高温环境下工作的劳动者，尤其要避免在高温、不通风的环境下活动或劳作。

防中暑人民健康网提醒大家，请常备这些药品。

藿香正气液（水、丸、胶囊）：这四种剂型的作用及药理基本相同。主要有祛暑解毒、化湿和中之功效。临床凡有外感风寒、内伤湿滞表现为感冒、呕吐、泄泻的患者，均可使用。

十滴水：有祛暑散寒、健胃之功效。主要用于中暑引起的头痛、头晕、恶心、呕吐、胃肠不适等。长途旅行、高温环境下工作者，可用此药预防中暑。

人丹：具有清热解暑、避秽止呕之功效，是夏日常用防暑成药，主要用于因高温引起的中暑头痛、急性胃肠炎（呕吐腹痛腹泻）、夏季感冒与水土不服等。

暑症片：具有祛暑解毒、化痰开窍、调和胃肠之功效，多用于中暑昏迷者的急救，苏醒后即可停药。孕妇忌用。另外，夏桑菊颗粒、下火王颗粒、抗病毒颗粒以及用菊花、金银花等沸水冲泡代茶饮，对防治夏日感冒、中暑等，均有良好作用。

夏季孵空调易得“空调病” 7招应对

高温炎热，不少人戏称自己要靠空调“续命”。但是在空调房里待久了，也容易患上“空调病”。

王日兴表示，“空调病”是指与空调有关或空调引起的相关疾病，多发生于夏季。由于女性和婴幼儿对低温环境的耐受性较差，因此更容易在夏季患上“空调病”。日常生活中，可从以下方面预防“空调病”：

1.经常清洗更换空调的隔尘网，防止细菌病毒滋生。

2.浑身大汗时，不要马上走进空调房，以免身体毛孔突然收缩，受凉引发感冒。

3.尽量缩小室内外的温差，空调房的室温和室外自然温度不超过5℃为宜，房内温度应保持在25℃—27℃。

4.禁止在空调房内吸烟。每天定时关闭空调，打开窗户通风透气。

5.在空调房里工作时要注意保暖。面部不宜直接对着空调吹。

6.不要长时间待在空调房内，平时应多到户外走走，活动一下筋骨，吸入新鲜空气。

7.各位车友要注意“汽车空调病”，不要在开着空调的车里睡觉。进入停在烈日中的汽车前，要先开窗再开空调。

四款养生食疗方 健脾化湿解暑热

1、南瓜五豆粥

材料：南瓜250g（连皮、连仁）切块洗净，大米、红豆、赤小豆、扁豆、绿豆、黄豆各100g，浸泡1小时；陈皮5g。

做法：所有材料一起加水煲烂，调味即可食用。

功效：这个汤、粥方解暑清热、健脾化湿、生津。

2、双麦双米粥

材料：大麦、燕麦各100克，大米、小米50克，鸡蛋1个。

做法：现将大麦、燕麦、大米、小米用适量水煮成粥，后加入鸡蛋，如喜欢甜味可加入适量白糖，温食饮用。

功效：益肝和胃，食少纳差，解暑。对大便不爽、肥胖以及脂肪肝的人群来说更是适合。

3、冬瓜苡米荷叶鸭肉汤

材料：冬瓜200克（连皮、连仁），苡米50克，荷叶15克、陈皮4克，鸭肉200克洗净去内脏。

做法：以上材料一起放入瓦罐中加水适量煲汤，调味即可食用

功效：滋阴去热，解暑化湿，补脾胃。

4、海带苦瓜黄豆排骨汤

材料：海带100g、苦瓜200g、黄豆100g，陈皮5g，排骨200g

做法：排骨先用开水涮洗，去血水，再与其他材料一起加入适量水煲汤，调味可食

功效：本方具有降血糖、退热、利尿、增加食欲等功效。

三种饮品 解暑降火除烦止渴

三鲜饮

取新鲜竹叶、荷叶、薄荷各30克，加水煎煮10分钟后取汁，加入适量蜂蜜代茶饮即可。

薄荷叶中含有薄荷油，用水冲泡后，是天然的降温饮品，能够提神醒脑、清心明目；

新鲜竹叶是一味清热的中药，生津利尿；

荷叶主治暑热烦渴，二者都是解暑佳品。

这道饮品所需的都是新鲜叶子，故名三鲜饮。

做法上，别煮太久，一天喝一小杯，可解暑降火，还能除烦止渴。此外，夏天吃荤腥食物时，将食材用荷叶包裹，不但营养不会流失，荷叶中的生物碱还能调和油腻感。

三仙饮

取金银花10克，土茯苓20克，生蚕豆30克，加水煎煮，一般以蚕豆煮烂为度，饮汁食豆。

土茯苓能够清热解毒以除湿；

金银花清热解毒以消肿；

蚕豆利湿排毒。

这道饮品尤其适用于伏天好生痱子、疮疖者。但购买金银花时一定到正规药店，切勿买到山寨版的山银花，以免因一字之差，降火变上火。蚕豆用热水泡发以后更易煮烂。

三花饮

顾名思义就是三种花朵做茶饮。野菊花、荷花各10克，茉莉花3克，洗净后以沸水冲泡，加盖稍冷后当茶饮。

野菊花能疏风清热、解毒明目；

荷花消渴止烦；

茉莉花清热解表、利湿开郁。

以这三种花的花朵代茶饮，有消暑解热、芳香开窍，去心胸烦热的作用。

需注意，野菊以色黄无梗、完整、气香、花未全开者为佳。（人民健康网综合自生命时报、广州日报）