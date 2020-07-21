你的“湿气”重吗？中医教你夏季祛湿妙招

炎炎夏日，天气闷热，气候潮湿，稍不注意，就会给体内带来过多的湿气。而体内湿气如不及时祛除，人体则会出现一系列不舒服的症状，如容易疲劳、困倦懒动，食欲减退，口中粘腻，甚至是大便粘腻不成形等。那么如何知道自己体内是否有湿气？祛除湿气的方法有哪些？ 本期，北京中医药大学东方医院亚健康科副主任医师刘洋为您答疑解惑。

五大信号提示体内有湿气

1.舌苔厚腻 如果发现自己舌苔很厚腻，或者舌体胖大，舌边有齿痕，那就基本可以确定体内有湿，这就是中医的舌诊。

2.身体沉重懒动 身体特别疲乏，懒得活动，睡醒后仍然不解乏，浑身不清爽，有头昏脑胀之感，易困倦，记忆力减退。这也说明你的体内有湿气，因为中医认为“湿性重浊粘腻”，体内湿气大的人，就会感觉到疲乏困倦懒动。

3.食欲不振 湿邪困扰脾脏，影响脾主运化的功能，会表现出胸闷腹胀、食欲欠佳等，口中粘腻等表现。“湿聚成痰”，日久会表现咽部有痰、咽部不清爽等表现。

4.面部容易出油 湿气大的人常见面垢，有不清洁的感觉，面色发黄、发暗、油腻，有的伴有头发出油，或者耳朵里面总是湿湿的，用小指触碰，感觉有油。

5.大便粘腻不成形 正常的大便是软硬适中的条形，如果大便像熟得过度的香蕉一样外形软烂、粘腻，不成形，总有排不净的感觉，粘在马桶上不易被冲走，这也说明你的体内有湿，消化吸收功能异常。

五招有助祛除体内湿气

一、 食疗助除湿

宜多食小米、薏苡仁、玉米、红小豆、白萝卜、紫菜、扁豆、海带、木瓜、山药、冬瓜、莲子、芡实等健脾利湿的食物。少食甜食等肥甘厚腻、酸涩、寒凉之品。

1.薏苡仁赤小豆粥 取等量薏苡仁、赤小豆，清洗干净，加热煮沸后转小火煮，至薏苡仁赤小豆煮熟即可。

2.荷叶粥 建议买些新鲜荷叶，在粥快煮开时放入，焖一会儿即可食用，取荷叶的清新之气带走体内的湿气。

3.冬瓜粥 冬瓜100克，粳米100克。文火熬煮至瓜烂米熟成粥即成。冬瓜具有利尿祛湿的作用，同时也是消暑佳品。此粥可以减肥利湿，适用于肥胖同时湿气大的人群，同时冬瓜仁驻颜悦色，祛斑增白，轻身减肥。

二、药茶健脾利湿，神清气爽

1.藿香荷叶茶 藿香10克，荷叶6克，开水冲泡半个小时后即可饮用。这道茶饮在夏天喝起来会感到非常清爽，并且能帮助祛除体内的湿气。

2.陈皮白术茶 陈皮10克，白术10克，水煎后代茶饮用。此茶可以健脾化湿，适用于体内有湿气，感觉倦怠乏力、头身困重者。

三、居住环境要避免潮湿

《黄帝内经》提出：“伤于湿者，下先受之。”其意思是湿邪伤人，最容易伤人下部。这是因为湿的形成往往与地的湿气上蒸有关，故其伤人也多从下部开始。因此，在夏季，居室一定要避免潮湿，尽可能做到空气流通、清爽、干燥。

四、适当运动

运动能振奋、激发体内的阳气，运动后人体内的阳气就如同夏季的太阳消除地面的湿气一样，能很快消除体内的湿气。

五、经络调养

用大拇指或中指指腹按压水分、丰隆穴位，做轻柔缓和的环旋活动，以穴位感到酸胀为度，按揉2～3分钟。

水分穴位于上腹部，前正中线上，脐上1寸，具有化痰祛湿、通调水道的作用。

丰隆穴在是足阳明胃经的络穴，垂足取穴，在外踝尖前缘与外膝眼作一连线，在此连线中点处即为丰隆穴。按摩此穴可以增强脾胃对痰湿的运化能力。