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今起北京应急响应级别由二级调至三级

还将严格坚持10项措施 市民仍然需要保持警惕

2020年07月20日10:05 来源：北京日报

自今日零时起，本市应急响应级别由二级调至三级。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市政府副秘书长陈蓓表示，响应级别调整后，本市还将严格坚持10项措施。持续分析评估疫情形势，动态调整防控策略措施。

据介绍，新发地批发市场聚集性疫情发生后，全市上下迅速行动，采取最坚决、最果断、最严格的防控措施，科学精准有效施策，第一时间控制传染源，切断传播途径，织密织紧疫情防控网络，在两个潜伏期内实现了确诊病例零增长，有效遏制了疫情扩散蔓延，防控形势持续稳定向好。

6月11日至7月19日，本市共报告与新发地批发市场关联确诊病例335例。顺义、怀柔、密云、平谷、延庆5个区持续无病例报告；11个区19天及以上无新增中高风险街乡。全市连续14天无新增确诊病例，连续16天无社区病例报告，连续19天无集体单位及公共场所2例及以上聚集性疫情，连续29天无其他省市输出病例。目前，新发地批发市场封闭超过两个潜伏期，11229人已解除集中医学观察。全市高风险街乡已全部清零，中风险街乡目前仅剩1个。陈蓓说，综合判断，本市目前人群感染为低风险，社区传播得到控制，京外输出风险较低，疫情平稳可控。近日，本市组织专家对疫情态势进行分析评估，经研究并按程序报批后，确定自7月20日零时起，北京市应急响应级别由二级调至三级。

调至三级后，本市还将严格坚持10项措施。市民仍然需要始终保持警惕，做疫情防控的第一责任人，出现发热等可疑症状时要及时报告、及时就诊，严格落实好自身和家人的防控措施；同时，也要做好秋冬季可能出现疫情的应对准备，深入广泛开展好爱国卫生运动，把环境整治、公共场所规范、社区消杀、垃圾分类、健康监测、个人防护等纳入其中，将战疫中形成的好习惯、好做法融入日常工作生活。

今后，本市还将持续分析评估疫情形势，动态调整防控策略措施。（记者 贾晓宏 孙乐琪）

(责编：李轶群、许心怡)


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