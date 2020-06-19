每天新增报告病例不等于新感染病例

昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，北京市响应及时，第一时间发现疫情、锁定源头、切断继续传播。

吴尊友解释，每天新增报告病例不等于新感染的病例。比如6月17日新增报告确诊病例21例，他们的发病时间大部分在几天以前，从感染到发病还有一段时间。可能今后几天还会有报告病例出现。不过，这些报告病例都是对既往感染病例的检测和发现，不是新感染的。

这次北京出现新增本地确诊病例，是否属于疫情反弹现象？吴尊友表示，既在意料之中，也在意料之外。目前，全球新冠肺炎疫情仍处在高度流行阶段，只要有境外输入风险，中国任何一个地方都有可能出现输入病例和输入病例引起的小规模聚集性疫情。不过，这次它又发生在批发市场，有一点令人意外。吴尊友介绍，在北京新冠肺炎防治调查工作中，将市场工作人员按职业分类进行分析得出结论，卖水产的工作人员感染人数较多，其次是卖牛羊肉的。从病人的诊断报告时间、发病时间来看，卖水产类的工作人员发病时间较早。调查组又对市场多处进行环境采样，污染比较严重的地方同样是水产和牛羊肉大厅。初步分析，卖海鲜的摊位温度低，湿度大，可能较为适合病毒存活。至于为什么会成为传播中心，还需要进一步分析。（记者 贾晓宏 孙乐琪）