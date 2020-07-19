北京市政府副秘书长陈蓓：做好秋冬季可能出现疫情的应对准备

人民网北京7月19日电（记者 鲍聪颖） 今天下午，北京市召开第156场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市政府副秘书长陈蓓表示，北京将持续分析评估疫情形势，动态调整防控策略措施。

大家一定要清醒看到，虽然经过全市上下的共同努力，当前防控形势持续趋稳向好，但大考还未到交卷时，一方面，新冠病毒本身的未知性和传染源的隐匿性提示，疫情防控形势仍然严峻复杂，未来相当长一段时间内病毒将与人类长期共存；另一方面，境外疫情大流行还在加速，国内省市及我们自身始终面临着疫情反弹的风险。这些都提醒我们，必须慎终如始，始终保持警惕，坚持“外防输入、内防反弹”不放松，抓实抓细各项防控措施，人人都要做疫情防控的第一责任人，出现发热等可疑症状时一定要及时报告、及时就诊，严格落实好自身和家人的防控措施。

同时，大家也要做好秋冬季可能出现疫情的应对准备，深入广泛开展好爱国卫生运动，把环境整治、公共场所规范、社区消杀、垃圾分类、健康监测、个人防护等纳入其中，将战疫中形成的好习惯、好做法融入日常工作生活，从我做起，从每一份四方责任的履职尽责做起，共同携手，共同守护好我们的健康家园。