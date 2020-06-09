响应级别下调 这些场合还得戴口罩

6月6日零时起，北京市突发公共卫生事件响应级别调整为三级。响应级别再降级，我们是不是就可以把口罩摘掉了？北京市疾控中心介绍，有些情况下我们还是得佩戴口罩的。大家最好是随身携带一个口罩，根据不同场所，适时佩戴。

北京青年报记者从北京市疾控中心获悉，因为当前和今后相当长一段时期内境外疫情还将持续，北京仍然面临巨大挑战和压力。下调至三级响应级别后，有些重点人群、重点场所还是必须佩戴口罩，但另外一些情形又不能过度佩戴口罩。

在此，倡导广大市民在日常工作、生活中，要落实好《常态化防控下公众科学佩戴口罩指引》，树立和保持自我防护、自我防范的健康意识，养成科学佩戴口罩、随身携带口罩的好习惯。比如在医疗机构、出入境口岸、隔离场所等职业暴露人员，到医院就诊、陪护、探视人员，有发热、咳嗽等症状人员，以及前往人群拥挤、通风不良的室内公共场所，乘坐公共交通工具时，应随时佩戴口罩。

此外，年老体弱者、患慢性病人员、孕妇等外出时，需与他人密切接触而又无法确定风险时，建议佩戴口罩。

而在保持1米以上社交距离情况下，户外可以不戴口罩，在消毒通风良好、严格健康监测的室内场所，包括会议室，也可以不戴口罩。

与此同时，在不戴口罩的场景下，大家更要注意保持1米以上的社交距离，在单位和居家时注意常开窗通风，勤洗手，必要时使用消毒手段。有关行业和单位可根据各自工作环境特点，在疾控专业机构指导下，制定具体场景下佩戴口罩的指引。

文/本报记者 李洁