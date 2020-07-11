热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京大学第三医院专家：孕产妇在家要勤通风、少出门 做好个人卫生

2020年07月11日17:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月11日电 （王国菁）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。会上，北京大学第三医院产科主任赵扬玉表示，孕产妇防护，首先在家要勤通风、少出门，尤其在用空调过程中要定期打开窗户进行通风。其次是讲卫生、勤洗手，洗手时一定要用流水、肥皂进行。

“孕妇在家里个人卫生非常重要的，孕产妇自己用的个人物品，包括毛巾、浴巾、餐具等，一定要自己用，避免交叉使用增加感染的风险。”赵扬玉表示，分娩后的产妇，在家正好是哺乳期，在给孩子喂奶前一定要洗手。

赵扬玉介绍，孕产妇饮食要营养科学，增强抵抗力，不要过度疲劳。在夏天不要吃生冷食物，肉蛋一定要煮熟。直接食用从冰箱里拿出来的冷饮料、食物是非常不合理的，要注意胃肠道的感染。孕妇胃肠道感染容易引起宫缩，可能会导致出现流产、早产问题。

赵扬玉表示，怀孕期间要尽量减少探视，少去接触有风险的人群，尽量少到人多地方聚集。在医院进行产检过程中，建议孕妇提前预约，采取分段的诊疗，减少在医院的时间。在整个路途中，包括陪伴人员，全程戴口罩，尽量避免使用公共交通工具，和其他人保持一米以上距离。同时，到医院以后一定要配合医院相关的流程，如体温筛查，流行病学的调查等。如果在筛查过程中有体温升高、发热，一定要遵照医生的医嘱到发热门诊就诊，就诊后要完成后续的一系列检查。

“孕妇到医院后可能会接触门把手、桌子、凳子等，接触这些物品一定要及时洗手，孕妇到医院产检时带一些含有酒精的消毒液最好，保持手卫生。在不确定手是清洁的状态下，不要去摸眼睛、鼻子、口。”赵扬玉说。

赵扬玉强调，孕产妇检查完之后尽量少在医院停留，回家后赶紧洗手，把口罩处理好，衣服更换好，在洗手过程中把脸洗干净，全方位的保证个人卫生和防护，避免新冠感染发生。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn