北京大学第三医院专家：孕产妇在家要勤通风、少出门 做好个人卫生

人民网北京7月11日电 （王国菁）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。会上，北京大学第三医院产科主任赵扬玉表示，孕产妇防护，首先在家要勤通风、少出门，尤其在用空调过程中要定期打开窗户进行通风。其次是讲卫生、勤洗手，洗手时一定要用流水、肥皂进行。

“孕妇在家里个人卫生非常重要的，孕产妇自己用的个人物品，包括毛巾、浴巾、餐具等，一定要自己用，避免交叉使用增加感染的风险。”赵扬玉表示，分娩后的产妇，在家正好是哺乳期，在给孩子喂奶前一定要洗手。

赵扬玉介绍，孕产妇饮食要营养科学，增强抵抗力，不要过度疲劳。在夏天不要吃生冷食物，肉蛋一定要煮熟。直接食用从冰箱里拿出来的冷饮料、食物是非常不合理的，要注意胃肠道的感染。孕妇胃肠道感染容易引起宫缩，可能会导致出现流产、早产问题。

赵扬玉表示，怀孕期间要尽量减少探视，少去接触有风险的人群，尽量少到人多地方聚集。在医院进行产检过程中，建议孕妇提前预约，采取分段的诊疗，减少在医院的时间。在整个路途中，包括陪伴人员，全程戴口罩，尽量避免使用公共交通工具，和其他人保持一米以上距离。同时，到医院以后一定要配合医院相关的流程，如体温筛查，流行病学的调查等。如果在筛查过程中有体温升高、发热，一定要遵照医生的医嘱到发热门诊就诊，就诊后要完成后续的一系列检查。

“孕妇到医院后可能会接触门把手、桌子、凳子等，接触这些物品一定要及时洗手，孕妇到医院产检时带一些含有酒精的消毒液最好，保持手卫生。在不确定手是清洁的状态下，不要去摸眼睛、鼻子、口。”赵扬玉说。

赵扬玉强调，孕产妇检查完之后尽量少在医院停留，回家后赶紧洗手，把口罩处理好，衣服更换好，在洗手过程中把脸洗干净，全方位的保证个人卫生和防护，避免新冠感染发生。