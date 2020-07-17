北京：疫情期间孕产妇、新生儿及产科儿科医护人员零感染

人民网北京7月17日电（记者 鲍聪颖） 今天下午，北京市召开第154场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上，北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊介绍了疫情防控期间强化妇幼健康服务的有关情况。

高小俊介绍，妇女和儿童健康关系千家万户幸福安康。新冠肺炎疫情发生以来，按照北京疫情防控工作领导小组要求，为保障母婴安全，医疗保障组研究制定一系列政策措施，各相关医疗机构创新服务，细化服务措施，使孕产妇及新生儿获得安全、适宜的医疗保健服务，确保妇幼保健工作不中断。截至7月16日，全市分娩量8.6万，追访高危孕产妇4.9万人次，成功抢救急危重症孕产妇354人，转运救治急危重症新生儿1703人，实现了孕产妇和新生儿零感染，全市产科儿科医护人员零感染。

一是完善疫情防控政策，确保母婴就诊及时安全。制定了一系列母婴防控相关政策指引，积极指导孕产妇做好防护和孕产期保健，加强孕产妇疾病救治与安全助产工作。全市助产机构严格落实预检分诊、发热门诊管理的要求，做好院感防控。执行发热病人接诊、筛查流程，加强发热病人预检分诊、登记、报告等工作。严格按照新冠肺炎诊疗方案做好临床诊疗工作，一旦发现疑似病例，立即转诊到具备有效隔离条件和防护条件的医疗机构隔离治疗。在已经建立的市、区危重孕产妇和新生儿转诊网络基础上，针对疫情防控期间母婴安全，指定北京地坛医院、北京佑安医院为确诊孕产妇病例的定点收治医院，指定解放军总医院第五医学中心为疑似和确诊病例所娩危重新生儿接诊机构，并规范了转诊流程，加强转出机构与转入机构沟通。针对受疫情影响的助产机构，及时出台孕产妇分流措施，建立分流台账，坚持安全、就近、方便原则，对1572名孕产妇逐一实施分流，并与接收机构安全对接，确保了孕产妇分娩服务不中断。

二是优化诊疗服务方式，确保母婴保健安全贴心。在原有已经建立的母婴安全保障制度基础上，强调更加精细化的服务管理。对妊娠低风险孕产妇，建议在医生指导下，合理安排产检的间隔时间，做好居家防护和健康监测。对有妊娠合并症、并发症的孕产妇，在医生指导下定期接受产前检查，发现异常及时就医。明确发热、疑似、确诊及急诊就诊孕产妇及新生儿的接诊工作流程，做好防护和救治。6月11日新发地聚集性疫情发生后，根据中高风险地区分布，定期推送风险地区孕妇建册信息，指导助产机构提前做好接诊、随访等准备；指导集中或居家隔离的孕妇产前检查工作流程和服务内容；做好外地留京孕产妇健康服务。为减少孕产妇到医院频次，助产机构通过建立“云上妇幼”服务，通过微信群、手机APP、视频等多种形式，加强孕产妇健康教育和咨询指导；通过实施非急诊预约服务，推广移动支付、多种形式的检查结果查询等，减少孕产妇在医院排队等候时间；通过提供一站式服务，对孕产妇需要做的产前检查、咨询、抽血化验、超声等，检查咨询放在一个集中区域，减少孕产妇在院内交叉流动感染的风险；利用北京妇幼健康服务微信公众号、市卫生健康委官方网站、首都女性终身学习平台，上线北京市孕妇学校标准课件课程，供孕产妇学习。截至7月16日，点击量达到40.9万。

三是强化妇幼保健指引，确保母婴公共服务全覆盖。为方便孕产妇随时咨询建册、建档、就医流程路径，及时公布可接诊发热孕产妇助产机构名单，并同步公布全市122家助产机构发热咨询名单，每位发热孕产妇可在分检前咨询了解就诊路径，337家社区卫生服务中心把全市助产机构咨询电话发给所有建册孕产妇，方便孕产妇随时向建档的助产机构咨询；在全市助产机构及基层医疗卫生机构免费开展孕产期及儿童心理健康服务，及时提供咨询指导；基层医疗卫生机构通过微信、电话、视频等方式开展在线咨询和指导，掌握本辖区建册全部孕产妇的健康状况及流行病学史情况，助产机构对未按时复诊孕妇电话随访近期情况。

高小俊表示，妇幼健康是全民健康的基石，关心爱护妇女儿童是社会文明进步的标志。我们将进一步加强首都公共卫生应急管理体系建设，做好常态化疫情防控下的妇幼健康服务，深入实施母婴安全保障行动，加强协作支撑，提升转诊效率，推广优质服务，发布妇幼健康指引，全力维护妇女儿童健康。