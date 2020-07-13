目前没有足够证据表明孕妇感染了新冠肺炎病毒可以传染给胎儿

新华社北京7月12日电（记者王琳琳）北京大学第三医院产科主任赵扬玉在接受记者采访时介绍，目前还没有足够证据表明孕妇感染了新冠肺炎病毒可以导致母胎垂直传播。

如果孕妇确诊感染新冠肺炎病毒是否可以继续妊娠？对此，赵扬玉表示，目前研究认为，确诊感染孕妇总体病情的严重程度和普通人群基本相似，妊娠合并新冠肺炎转为重症的概率并不比普通人群高。

“综合分析国内外研究文献，妊娠合并新冠肺炎总体愈后相对还是好的，没有依据一定要终止妊娠。”赵扬玉在国务院联防联控机制新闻发布会上介绍，目前，对于确诊孕妇，国内外均普遍采用多学科综合救治手段，经过多学科共同讨论，参照孕妇妊娠周数、病情严重程度，综合决定是继续妊娠、还是终止妊娠。

针对治疗对胎儿的影响问题，赵扬玉介绍，由于新冠肺炎没有特效药物，目前治疗仍以母亲优先为原则。“只有孕妇健康了，胎儿才能够健康。按照常规治疗方法和手段，胎儿相对是安全的。”