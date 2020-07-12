全国助产机构达2.6万家 有超过20万名产科医生和18万名助产士

本报北京7月11日电 （记者邱超奕）国务院联防联控机制11日召开新闻发布会，国家卫健委妇幼司副司长宋莉介绍，全国已有助产机构2.6万家，有超过20万名产科医生和18万名助产士，各省、市、县均建立了危重孕产妇救治中心。截至目前，全国母婴安全形势平稳。

为保障孕产妇生命安全和健康，国家卫健委指导加强疫情防控期间的孕产妇疾病救治和安全助产等工作，组织专家总结新冠肺炎确诊孕产妇的临床表现，推荐用药、孕产妇安全分娩方式等建议，纳入国家第七版新冠肺炎诊疗方案。

国家卫健委加强了对孕产妇的分类管理和针对性指导。对妊娠风险低的孕产妇，建议在医生指导下合理安排产检时间，做好居家防护和健康监测；对有妊娠合并症、并发症的孕产妇，建议在医生的指导下定期接受产前检查，发现异常情况及时就医；对感染孕产妇纳入高危孕产妇专案管理，积极进行医疗救治。

疫情防控期间，国家卫健委还指导各地建立了孕产妇新冠肺炎诊疗和救治网络，要求各地在有条件的助产机构设置发热门诊，并指定一批孕产妇救治定点医院，及时向社会发布发热门诊和定点医院的名单，方便孕产妇就诊。

《 人民日报 》（ 2020年07月12日 02 版）