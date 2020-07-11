赵扬玉：疫情防控常态化 孕妇产检五个关键时间点别错过

人民网北京7月11日电 （记者崔元苑）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。在疫情防控常态化背景下，北京大学第三医院产科主任赵扬玉就孕产妇产前检查的几个关键时间点以及需要注意的特殊情况和处置方式进行了详细的介绍和提示。

针对孕产妇产前检查的几个关键时间点，赵扬玉介绍说，第一个时间点是在妊娠11-13周+6，即11-14周之间，要做超声检查，比较关键。第二个时间点是在妊娠第15-20周的产前筛查，产前筛查目前有两种，唐氏综合症筛查和无创DNA筛查，无创DNA筛查是妊娠12-23周之间。第三个时间点是在妊娠20-24周，这个期间需要做B超，即胎儿整体多个系统的系统超声筛查，主要是要排除胎儿有没有异常畸形等情况。第四个时间点是在妊娠24-28周，要做妊娠期糖尿病的风险筛查。第五个时间点是在妊娠29-32周期间，这期间要再完成一次B超检查。主要是了解胎儿生长发育状况，也要再次排查胎儿有没有异常风险。从36、37周一直到41周，每周都需要做胎心监护检查，以上这几个检查关键时间点是大家尽量不要错过的。

“还有一些特殊人群，比如高龄孕妇、既往分娩过或者怀孕过不健康的孩子，这部分人群需要在妊娠期完成产前诊断的检查。” 赵扬玉特别提示说，产前诊断的检查有两个时间点：一是在妊娠13周+6，不超过14周，要完成绒毛穿刺。另外一个是在妊娠16-22周+6，即23周之间，要完成羊水穿刺检查，排除胎儿有没有染色体异常的问题，这些检查是必须的。

在孕妇居家自我防护和监护方面，赵扬玉强调，孕妇在完成了相关检查之外，妊娠从早孕到晚孕整个妊娠阶段都需要做自我检测。包括早孕期，如果有肚子疼，或者有不规则的阴道出血，甚至有腹泻拉肚子的症状一定要到医院检查，排除像宫外孕等其他异常情况。

另外，在妊娠期，孕妇在家里要监测有没有自觉症状，比如头痛、眼花、浮肿，甚至短时间之内体重增长特别快（这种情况可能是有水肿），包括出血或者阴道流液等情况，一定要及时就医。

对于一些可能合并有感染性疾病、艾滋病、梅毒、乙肝的特殊的孕妇群体，一定要听从医生建议，完成相应检查。

赵扬玉建议，孕妇居家过程中，一旦有咳嗽、发热，一定要去定点医院发热门诊。到医院检查的同时要对社区医学观察的人员给予告知。如果发热，一定要去发热门诊，如果因为非产科因素，可以选择就近、人相对少的医院就医。如果是产科的因素，除非紧急严重的情况，建议还是要到孕妇所在的产检医院完成产检检查。同时建议孕妇或者家属，要提前了解孕妇在产检医院的救治流程，包括通道、急诊等等，缩短救治时间。