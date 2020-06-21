北大国际医院已有2669名医护完成核酸检测

近日，北大国际医院出现1例新冠肺炎确诊病例，该病例为急诊科护士。“护士确诊”引起广泛关注。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北大医疗产业集团总裁宋金松说，目前，北大国际医院已经全院封闭管理。截至昨天上午，已经有2669名院内医护人员进行了核酸检测，结果均为阴性。

北大国际医院位于昌平区中关村生命科学园内，是北大医疗产业集团下属的一家非营利性医院。宋金松说，近日报告的确诊病例是北大国际医院急诊科护士，主要负责急诊科留观室患者的护理治疗。这名护士曾经在6月17日参加了医院针对在岗职工普遍开展的核酸检测，当时检测结果为阴性。17日晚，这名护士接到昌平区疾控中心通知，因为他与海淀区之前的确诊病例存在关联，按昌平区疾控中心要求进行集中隔离，6月18日确诊。

北大国际医院出现确诊病例后，北京大学、北大医学部和北大国际医院高度重视，迅速成立专项工作组，与昌平区委区政府密切配合，落实“四方责任”。北大国际医院立即暂停了医院急诊科的接诊工作。

北大国际医院对这名确诊护士近日来的工作情况、活动轨迹进行了梳理，安排医院内与他有密切接触的员工进行集中隔离，其他员工在宿舍进行观察。全院所有员工都进行核酸检测，截至昨天上午，已检测院内医护人员2669人，结果均为阴性。医院要求未在院的医护人员进行居家隔离，通过社区进行核酸检测。北大国际医院还对急诊科、员工宿舍等重点部位进行了全面的消杀。（记者 贾晓宏 牛伟坤 李祺瑶）