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北京大学国际医院按规定正式解除封闭管理

2020年07月02日09:33 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月2日电 据北京大学国际医院官方微信发布通告，自7月2日早7时起，北京大学国际医院按规定正式解除封闭管理。具体通告如下：

　　6月17日，北京大学国际医院急诊科一名护士因所居住海淀某社区居民楼出现新冠感染病例，昌平区疾控中心将该名护士作为密切接触人员纳入集中隔离管理，后被确诊为新冠肺炎。医院立即反应，主动采取管控措施，并按照要求对医院实行封闭管理。

　　目前医院已经完成院内所有区域的环境消杀工作，消杀效果评价均为合格。除确诊的急诊科护士外，医院所有在院医务人员、患者和陪护人员无相关症状，核酸检测均为阴性；所有相关病例密切接触人员和一般接触人员均无相关症状，核酸检测结果为阴性。未发生继发病例。

　　根据国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第六版）相关规定，7月1日，医院的疫情防控工作通过了北京市专家组的整体评价。自7月2日早7时起，北京大学国际医院按规定正式解除封闭管理。

　　医院解除封闭管理后，将继续严格落实北京市疫情防控要求，抓实抓细各项疫情防控措施，并逐步有序开放医疗服务工作。

　　封闭管理期间给您带来的不便敬请谅解！恢复诊疗服务的相关安排将另行向社会公告。

　　北京大学国际医院将一如既往为您营造放心、舒心的诊疗环境，保障患者就医安全。感谢社会各界对北京大学国际医院的关心与信任！

　　北京大学国际医院

　　2020年7月2日

(责编：许晓华、李轶群)


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