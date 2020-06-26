防疫不放松！端午假期个人防护6点提示

近日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火说，现在是疫情防控关键时期，端午假期期间不能放松个人防护，按照非必要不出京原则，尽量不出京探亲旅游。

对于端午假期个人如何做好防护，北京市疾控中心给出了六点提示：

1.提醒市民朋友假期放松心情，不能放松个人防护，坚持不聚集、不聚餐、不聚会，出门携带口罩、适时佩戴口罩，保持手卫生和社交距离，做好日常防护，减少不必要的出行。

2.中高风险街道居民、与疫情发生地有关联的居民避免各类聚集，尽量不去公共场所。仍处于居家医学观察的市民，严格做好家庭防疫工作。

3.按照非必要不出京原则，尽量不出京探亲旅游，必须出京者，要按规定持核酸检测阴性证明。中高风险街乡、新发地市场相关人员严禁离京。

4.出现发热、干咳等呼吸道症状时要及时前往就近的发热门诊排查，避免前往各类公共场所。

5.注意饮食卫生，外出就餐时选择干净卫生的餐厅餐馆，尽量避免食用生食和半生食。

6.对家庭冰箱冰柜、厨房、卫生间等进行彻底清理清洁消毒，居家环境经常保持开窗通风。

相关小知识：

外出回家后，手机如何消毒？

手机是高频接触的物品，要加强对它的清洁和消毒，每次外出回到家后 ，可以关闭手机电源，等手机彻底冷却之后，蘸取适量的75%酒精，或者使用消毒湿巾等擦拭手机表面，并做好手卫生。

日常如何做好居家消毒？

家中如无疑似病例或密切接触者，建议做好以下四点：

1.日常居家常通风、勤洗手、做好清洁，保持环境卫生。

2.外出回家先洗手，出门穿的衣服、鞋可以放在门口，不用特殊消毒。

3.室内环境日常以清洁为主；有身体健康状况不明的客人来访后，及时对室内相关物体表面进行消毒，可选择合法有效的消毒剂或消毒湿巾擦拭消毒。

4.餐（饮）具清除食物残渣后，可煮沸消毒15分钟。

（资料来源：北京市疾病预防控制中心微信公众号、中国疾控动态微信公众号）

☆推荐阅读☆

端午健康提示：科学食粽 外出游玩防疫不放松

新冠肺炎疫情低风险地区，居家如何做好防控

疫情期间居家学习，考生备考饮食攻略请查收！

疫情叠加高温 六招做好夏季防疫

戴口罩、手卫生、手机消毒……这些个人防护措施仍要做好