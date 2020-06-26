《防疫课堂》
防疫不放松！端午假期个人防护6点提示
近日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火说，现在是疫情防控关键时期，端午假期期间不能放松个人防护，按照非必要不出京原则，尽量不出京探亲旅游。
对于端午假期个人如何做好防护，北京市疾控中心给出了六点提示：
1.提醒市民朋友假期放松心情，不能放松个人防护，坚持不聚集、不聚餐、不聚会，出门携带口罩、适时佩戴口罩，保持手卫生和社交距离，做好日常防护，减少不必要的出行。
2.中高风险街道居民、与疫情发生地有关联的居民避免各类聚集，尽量不去公共场所。仍处于居家医学观察的市民，严格做好家庭防疫工作。
3.按照非必要不出京原则，尽量不出京探亲旅游，必须出京者，要按规定持核酸检测阴性证明。中高风险街乡、新发地市场相关人员严禁离京。
4.出现发热、干咳等呼吸道症状时要及时前往就近的发热门诊排查，避免前往各类公共场所。
5.注意饮食卫生，外出就餐时选择干净卫生的餐厅餐馆，尽量避免食用生食和半生食。
6.对家庭冰箱冰柜、厨房、卫生间等进行彻底清理清洁消毒，居家环境经常保持开窗通风。
相关小知识：
外出回家后，手机如何消毒？
手机是高频接触的物品，要加强对它的清洁和消毒，每次外出回到家后 ，可以关闭手机电源，等手机彻底冷却之后，蘸取适量的75%酒精，或者使用消毒湿巾等擦拭手机表面，并做好手卫生。
日常如何做好居家消毒？
家中如无疑似病例或密切接触者，建议做好以下四点：
1.日常居家常通风、勤洗手、做好清洁，保持环境卫生。
2.外出回家先洗手，出门穿的衣服、鞋可以放在门口，不用特殊消毒。
3.室内环境日常以清洁为主；有身体健康状况不明的客人来访后，及时对室内相关物体表面进行消毒，可选择合法有效的消毒剂或消毒湿巾擦拭消毒。
4.餐（饮）具清除食物残渣后，可煮沸消毒15分钟。
（资料来源：北京市疾病预防控制中心微信公众号、中国疾控动态微信公众号）
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