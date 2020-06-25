端午健康提示：科学食粽 外出游玩防疫不放松

编者按：端午节是中国的传统佳节，粽子怎么吃最健康？外出游玩如何做好个人防护？今天，我们为您支招！

选择低糖低油的粽子

现在市场经济不断发展更新，卖的粽子各种口味都有，而面对这些粽子时，想要不发胖的就选低糖低油的。这种粽子不仅健康，还避免过高的摄入量使人们肥胖。

而市场出售当中，纯糯米的粽子是适合人们，如果觉得纯糯米没什么味道，在吃之前粘点蜂蜜，口味不错。不过，自己亲手包的比市场卖的更营养健康，如果家庭允许的情况下，那端午节那天可以自己动手，一家人感受包粽子的乐趣。这样的粽子吃起来最健康，不容易发胖。

控制吃粽子注意数量

大家都知道粽子热量是很高的，即使是纯糯米的粽子，它的热量也不低。所以端午节吃粽子一定要注意数量，不要吃太多。害怕发胖的人群，无论为了身体，还是健康，每天吃粽子数量应该控制三个以内。

吃粽子时最好配蔬菜

众所周知，粽子主要由糯米制作。糯米粘度高、不易消化且缺乏纤维质，过量食用，易引起腹胀不适。可以搭配食用一些白萝卜水或麦芽水，来促进消化，也可以食用一些青菜、木耳等具有通便功能的食物。当然，也可来一份水果，增加纤维质。值得注意的是，粽子切忌与冷饮搭配食用，不然随之而来的腹痛、腹胀，可能会成为破坏你端午假期的“罪魁祸首”。

粽子最好在充分加热变软后趁热吃，因为，熟糯米更容易消化，冷了之后粽子会变硬、变粘，更加不易咀嚼。有的粽子里加入了肉类辅料，变冷后会凝结成乳白色固体，不仅口感差，还更难消化。

避免晚上吃粽子

消化一个粽子的糯米量，需要很长时间，甚至要几个小时。消化粽子也会刺激更多的胃酸分泌，对胃的伤害是很大的。到9点后，人体脂肪是快速快速囤积时期。人们吃进去的食物不能完全消化，而对难消化的粽子来说，晚上时避免吃粽子。如果要吃，选择在早上或下午吃，这样可以很好避免肥胖发生。

这四类人慎吃粽子

首先是老人和小孩，粽子粘性高，老人与小孩过量进食，容易引起消化不良，甚至由此产生过多的胃酸，引发腹胀、腹痛、腹泻等症状；其次，是胃肠道疾病患者，粽子熟后，会释放一种胶性物质，增加消化酶的负荷，引起消化不良，甚至肠道梗阻；第三是糖尿病患者，部分粽子含糖量高，会使血糖快速上升加重病情，严重者还可能出现昏迷或中毒；第四是心血管疾病患者，部分粽子脂肪含量高，会增加血液粘稠度，影响血液循环，加重心脏负担。

小贴士：端午节出游做好健康防护

一是出行前做好准备，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或景点高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目。如果准备跨地区出游，应选择近期没有病例报告的地区，并且要提前联系景区，了解当地防控政策，按要求做好准备，也需要准备一些必要的口罩、手消毒剂物品，以便在路上使用。

二是途中要做好防护。如乘坐飞机或火车等公共交通工具，要遵守秩序和乘务人员的管理要求，全程佩戴口罩，要做好手卫生，并且妥善保存票据以备查询。

三是旅行期间要做好防护。在游玩过程中在景区有序排队，保持人际距离，当然要保持良好的卫生习惯，注意咳嗽礼仪，随时做好手卫生。出去住宿时，应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风，旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应到就近医疗机构就诊。

在饮食方面也要注意。乘坐交通工具时，应尽量减少饮食次数；在景区内建议首选外带的食品；如果在餐厅用餐，建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持一米以上的距离。

此外，特别提醒北京的市民朋友们，非必要不出京，确需离京的要持7日内核酸检测阴性证明。游览北京市公园、景区或入住乡村民宿需提前预约。（人民健康网综合自华龙网、重庆晚报、健康中国、北京日报）

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