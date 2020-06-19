疾控专家吴尊友回答备受关注的硬核问题 北京疫情已经控制住

在6月18日下午举行的北京市疫情防控新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，北京疫情已经控制住了。会上，吴尊友回答了关于近期疫情的几个备受关注的问题。

如何作出“北京疫情已经控制住”这个判断

吴尊友解释说，北京市疾控中心每天报告的新增确诊病例，不等于新感染病例，应该是几天前就出现症状的。例如，昨天报告确诊的21人基本是6月12日之前感染的。病人发病的时间比诊断报告的确诊时间要早。此拨北京疫情病人发病时间高峰在6月13日。

吴尊友进一步解释说，疫情控制住了，不代表明天就没有新增病例报告。这些报告的病例也都是在对既往感染病例的检测中发现的。新感染只是零星的，但是还会持续一段时间，存在拖尾现象。

针对北京当前疫情，疾控人员如何展开调查，有哪些新发现

吴尊友介绍，疾控中心在调查中将发病的人员按照职业分类，比如卖水产、牛羊肉、蔬菜等，分类后发现，水产卖家感染的人数相对要多，其次是牛羊肉卖家，再次是其他。疾控人员又将诊断报告时间、发病时间加以分析，发现水产类卖家发病时间更早。国家疾控中心和北京市疾控中心联合调查组对环境进行采样发现，水产大厅和牛羊肉大厅污染严重。

吴尊友说，疾控人员想到，去年年底华南海鲜市场发现不明原因肺炎时，当时怀疑是因市场卖野生动物，武汉华南海鲜市场里野生动物和海鲜也是在一起售卖的。他表示，这为他们解谜提供了一个新的方向，即为何在海鲜市场产生了一个可能传染的源头。初步分析，可能的原因是海鲜市场温度低、湿度大。至于为什么会产生传播中心，机理是什么，还需要进一步分析和研判。

北京近日新增病例过百，目前新增病例数是否属于正常疫情现象

吴尊友解释，全球新冠肺炎疫情还在流行阶段，我国各个地方都有可能出现由境外输入引发的小规模疫情，所以北京市出现疫情在意料之中。北京第一时间采取措施，及时处置、快速控制，把疫情控制在了最小范围，是个了不起的贡献。

吴尊友提到，出乎意料的是，这次疫情首先发生在批发市场，且一下子出现很多新增病例。“好在北京市响应及时，第一时间发现疫情，锁定源头，采取措施，切断了疫情的继续传播。如果北京没有及时发现并采取措施，可能会像年初武汉一样，甚至发生更严重的疫情。”吴尊友说。

疫情期间，生吃蔬菜水果是否有感染病毒的风险

吴尊友提示广大市民，第一，如果蔬菜瓜果的产地是安全的，那么应当没有由于生产造成污染的问题。第二，如果供应的市场也是安全的，没有疫情的地方，这样的蔬菜瓜果也是安全的，可以放心吃。虽然来自安全产地的蔬菜瓜果生吃风险较低，但仍要注意卫生。除了新冠肺炎，夏季高发的消化道传染病也需要注意。他建议水果可以生吃，蔬菜尽量不要生吃。

本报北京6月18日电

中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕 来源：中国青年报