吴尊友：卖水产感染的人数相对较多且发病时间要早

人民网北京6月18日电（记者 鲍聪颖）为什么在北京56天没有病例以后，又发生了新的病例，为什么发生在新发地这样的批发市场？今天下午，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友解答了大家的疑问。

吴尊友表示，联合调查组对工作人员按照职业分类，卖水产感染的人数相对比较多，其次是卖牛羊肉的。从病人的诊断报告时间、发病时间来看，卖水产一类的工作人员发病时间要早。

卖水产工作人员发病早有什么原因？联合调查组又对市场很多地方进行环境采样，采样的结果和病例结果放在一起分析，污染比较严重的地方还是水产和牛羊肉大厅。去年年底，武汉不明原因肺炎的第一个爆发地武汉华南海鲜市场。当时怀疑市场卖野生动物，矛头指向了野生动物，因为那个市场野生动物和海鲜在一起。

北京的调查结果联系到武汉的结果，为我们揭开谜底提供了方向。初步分析，卖海鲜温度低，湿度大，有可能适合病毒存活。至于为什么这里会成为传播中心，还需要进一步分析。