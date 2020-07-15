中国疾控专家：预计北京将在十天内下调公共卫生事件响应级别

中新社北京7月14日电 截至7月13日24时，北京已连续8天没有新增确诊新冠肺炎病例。目前，北京新冠疫情高风险地区已全部清零。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友14日对中新社记者表示，北京应该不会再出现新发地相关病例，公共卫生事件响应级别预计将在十天内调整。

吴尊友说，病毒要不断地感染人才会在社会上蔓延、才可以存活。没有新的本土病例来源，“不给它(病毒)吃的了，它不就饿死了吗？”

吴尊友表示，北京没有高风险地区，中风险地区降到一定比例以下，对应的响应级别也可能会调整。“估计在一周到十天，十天以内，估计调(至三级)的可能性比较大。”

他也指出，对于出现零星的病例引入，包括引入病例可能出现局部小范围的传播，公众不必过于大惊小怪，以为疫情将卷土重来。随着航线逐渐放开，输入病例的数量还会增加，但不会对社会秩序、人们的生活、工作造成大的影响。

“可以明确地说，不会出现武汉那样严重的情景，这是第一个；第二个，再出现像北京新发地、再出现像东北引起的聚集扩散这种可能性，也是很小的。”吴尊友说。

这位疾控专家也指出，佩戴口罩、注意手卫生、多通风等卫生习惯，不仅能够预防新冠病毒，也能预防其他呼吸道疾病。即使疫情过去，民众仍应做好常态化防护。

吴尊友举例说明，在公共场所与陌生人在一起时，我们不清楚这些陌生人过去一段时间的行动轨迹，也不知道他们是否存在其他的风险。“所以在密闭的环境、通风不好的地方戴口罩，这还是很重要，加强手卫生、保持社交距离，这些措施还是要坚持。”

他也认为，通过生鲜食品传播新冠病毒的风险很小。超市销售的物品以国内生产的为主，进口商品进行检验后再销售的也没有什么风险。“强调手卫生也不过分，也是很好的保护措施。”