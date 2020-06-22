青光眼“云”峰会在沪举行 专家探讨诊疗难题 

6月20日，参天制药2020青光眼“云”峰会在上海举行，来自全国眼科的专家、学者等出席，分享了青光眼领域的学术研究成果，并就优化诊疗策略、提高医生诊疗技术、提升公众意识等问题进行了深入讨论。

图为峰会现场

据了解，青光眼是眼内压间断或者持续升高，给眼球各部分组织和视神经造成损害，从而导致视神经萎缩、视野缩小、视力减退的一组进行性不可逆的致盲性眼病，其发病危害性大且不可逆转，同时还具有遗传性、隐匿性等特点。

会上，复旦大学附属耳鼻喉科医院中华医学会眼科学分会侯任主委孙兴怀表示，我国2/3的青光眼患者在确诊时已是中晚期。由于潜在危害很大，所以早期诊断十分重要。孙兴怀说：“要给老百姓普及青光眼的常规知识，告诉他们通常出现哪些患病信号后，就一定要到医院排查，并且要提高防范意识。所有眼科医生都有责任和义务帮助患者，如果一般的眼科医生不了解青光眼的具体病情，但可以先识别出青光眼，然后交给专家诊治。由此可见，基层医生的培训很重要，全民全社会关爱眼睛的意识要提升。”

中山大学中山眼科中心中华医学会眼科分会名誉主席葛坚认为，我国青光眼治疗现状处于不平衡的状态。“虽说青光眼诊断治疗技术近年来飞速发展，可实际上要早预防、早诊断、早治疗、早干预才行。目前，我们在预防这一环节上缺口较大。要做到事半功倍，需广大医生尽可能多地了解相关知识，同时通过线上线下结合的方式，为大众普及知识。”葛坚建议，防治青光眼应建立完整的网络，进行全程疾病管理。

哈尔滨医科大学附属第二医院、中华医学会眼科学分会委员原慧萍表示，发达国家的青光眼早期诊断率能达到50%至60%。但调查显示，我国北方地区的青光眼患者的早期诊断率不足5%，在人群中大概95%以上的潜在患者，没有得到过诊断，这是值得注意的问题。要解决这一问题，一是要通过筛查尽早发现潜在的青光眼患者，二是要对危险人群进行全程管理，三是要让患者提高认识。

南京医科大学第一附属医院中华医学分会眼科第九第十届全国常务委员袁志兰提出，提高青光眼的诊断率需要医生和患者的共同推进。她说：“一方面进行医生教育，由医生建议每位病人拍一张眼底照片，进行临床机会性的筛查，将每位病人都当成青光眼病人来筛查，特别是40岁以上的患者。这样操作简单，病人也负担得起费用。另一方面要进行患者教育，让群众有‘需要接受这种眼底照片来筛查青光眼’的意识，避免医生在解释后引起患者的不理解或误解。”

参天制药（中国）有限公司总经理山田贵之表示，患者知晓度不高、眼科医生不足、眼药产品缺乏是青光眼治疗面临的突出问题。青光眼治疗的目标是阻止视功能进一步受损，提高患者生活质量。参天将不断研发和引进更丰富、优质的药品，致力于为青光眼患者提供整体的疾病解决方案。

据山田贵之介绍，日前，参天已与国际奥比斯（Orbis International）建立合作关系，共同研发了一套可持续帮助全球眼科医疗人士拓展相关技能的数字化培训工具。“通过此次合作，参天希望将这些远程学习工具推广给更多眼科医疗人员，特别是偏远的农村地区，从而使更多的眼科医疗人士从远程医学教学平台有所获益。”他说。

此外，山田贵之还表示，由于认识到了政府和患者的经济压力，该公司相关产品进入医保之后，会进行战略上的价格下调，让中国患者有机会获得更好的治疗和解决方案。他还希望，借助此次峰会，通过与专家、媒体的合作，共同促进提升公众对青光眼的认知水平，让更多青光眼患者能在早期就诊，减少因青光眼致盲而带来的经济、生活负担。