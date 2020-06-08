华西龙泉医院多科联合成功救治早产儿

脐带扭转近100圈，出生时体重仅有1350克，要靠呼吸机辅助呼吸的超低体重早产女婴，在四川大学华西医院龙泉医院医护人员的精心治疗下，经历了层层“闯关”，于4月30日顺利出院了。这个顽强的小生命，因为住在该院新生儿室8号床，大家都叫她“小8”。

遭遇宫内窘迫，“小8”不得不提前来到世界

4月14日，孕妈妈王女士到四川大学华西医院龙泉医院产检，医生发现其34周的胎儿却明显偏小，B超复核孕周为30+2周，而且胎心显示异常，随即紧急安排入院做进一步检查。

“在检查过程中，医生发现胎儿的胎心基线变异消失，这也意味着胎儿宫内严重缺氧。”主管医生唐佳立即为孕妇实施了宫内复苏，并及时将这一紧急情况汇报上级医师和主任。经过产科专家团队的紧急讨论，认为胎儿出现宫内窘迫，也就是严重的缺氧情况，必须马上实施急诊剖宫产手术，挽救胎儿生命。

最终，在儿科、手术麻醉中心、超声影像科等科室的协助下，产科团队成功为王女士实施了剖宫产手术，顺利娩出一名女婴——“小8”也就这样提前来到了世界。

而此时，一旁早已准备好的新生儿科团队，立即接过“小8”为她实施了紧急复苏，并在严密的监护下转入新生儿科继续治疗。据了解，手术中医生发现，“小8”的脐带纤细且严重扭转，“胎儿120厘米长的脐带，扭转近100圈，就好比扭成了一个麻花。”产科主任周隽介绍，脐带是胎儿与母体进行气体交换、营养物质供应和代谢物排出的重要通道，正常生理性的扭转仅6-11周，而如此程度的扭转极其罕见，这也导致了胎儿长期供血、供氧不足，生长受到严重限制。“宝宝出生时只有1350克，都不到3斤，属于出生超低体重儿，大家看着都觉得心疼。”

24小时精心监护，“小8”体重增至3斤以上顺利出院

“小8”转入新生儿科后，存在明显的呼吸困难，科室团队立即给予无创呼吸机辅助呼吸，同时24小时监护她的各项生命体征。

“早产儿本身就极易因各器官系统发育不成熟，而可能出现各种严重并发症及后遗症。”儿科主任张义琼介绍，像“小8”这样特殊的早产儿，需要闯过呼吸关、喂养关、感染关及其他并发症等一系列难关，这既是对孩子的考验，更是对医护人员的考验。为此，科室为“小8”制定了极其详尽的治疗方案，在给予无创呼吸机辅助呼吸的基础上，进行了严密的体温管理、营养管理和感染监测等综合治疗，无论是喂奶，还是输液都精确到了毫升单位。

据悉，经过10多天的精心治疗和照料，目前，“小8”的各项生命体征都比较平稳，已经顺利撤下了呼吸机。“现在孩子的体重也增长到了3斤以上。”张义琼欣慰地说。4月30日，“小8”顺利出院。

产科主任周隽介绍，我国每年出生的早产儿有110万之多，接近每10个新生儿中就有1个是早产儿。早产儿在分娩过程中及分娩后，都面临着诸多的风险，这对医疗机构的综合救治能力也提出了很高的挑战。近年来，依托华西龙泉医联体建设，医院产科、儿科（含新生儿科）的综合实力得到了显著提升，是区域危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，为这些孩子的身体健康和生命安全，以及家庭幸福提供了坚实的保障。（四川大学华西医院龙泉医院供稿 撰稿：唐苗苗 唐娇）