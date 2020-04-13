“脐心关爱，为逆行者守护”——援鄂抗疫医护关爱项目启动

4月13日，北京市脐血库启动“脐心关爱，为逆行者守护”——援鄂抗疫医护关爱项目，北京援鄂医护人员将获得免费储存脐带血服务。凡在2020年1月23日至3月31日期间参加北京援鄂医疗队的队员本人或其配偶， 自项目启动之日起，在北京有助产资质的医院分娩的，可获得在北京市脐血库免费储存脐带血造血干细胞的权益。符合申请条件的医护人员请联系产检医院北京市脐血库工作人员，或拨打400-650-9496客服专线预约，也可通过线上公众号的“援鄂医护关爱”在线办理。

北京市脐血库负责人表示：“作为国家卫健委批准设置并受北京市卫健委日常监督管理的北京地区唯一一家脐带血储存机构，北京市脐血库全体工作人员在特殊时期，心系每一位一线医护人员，被援鄂医护人员面对疫情全力以赴、不畏生死的精神所感动。此次启动的援鄂抗疫医护关爱项目是对广大医疗队员不畏生死为患者守护奉献爱心表达敬意。北京市脐血库员工将以他们为榜样，尽职尽责为所有家庭健康提供保障。”

该负责人称，援鄂医疗队的敬业精神是北京市脐血库疫情期间坚守岗位的动力。我们与广大医护们风雨同行,持续为北京地区孕产妇提供服务，持续为全国需要造血干细胞移植的患者运送脐带血。