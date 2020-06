“悦享健康 舞动新生”暨2020年全国抗癌达人风采大赛活动正式启动

6月5日,乳腺癌高峰论坛期间,RUN FOR HER FAMILY “悦享健康 舞动新生” 暨2020年全国抗癌达人风采大赛活动举办。全国抗癌达人风采大赛征集活动将持续6个月,通过线上征集舞蹈、书法、绘画等多种艺术形式评选出全国抗癌达人,通过抗癌榜样的力量向社会展示乳腺癌患者积极抗击病魔的精神风貌,给予更多肿瘤患者治愈的信心和力量,提升公众对乳腺癌认知及规范化诊疗意识,进一步推进中国乳腺癌的规范化诊疗。

“四年前RUN FOR HER FAMILY的启动,满载信心和力量,致力于开启倡导科学防治肿瘤,守护公众健康的新征程。”本次活动的主办方,北京爱谱癌症患者关爱基金会管理委员会主席、中国抗癌协会康复分会主任委员史安利表示,肿瘤患者是一类特殊群体,其规范诊治的过程相对较长,常常还要经历放化疗及手术带来的痛苦,身心都承担着巨大的压力,需要家人、朋友乃至全社会更多的关爱和鼓舞。中国抗癌协会康复会始终致力于提高全社会对肿瘤的关注,帮助肿瘤患者建立起对疾病的理性认知,树立积极抗击病魔的信心,助力他们走向康复,这也是我们持续举办RUN FOR HER FAMILY的意义和初衷。RUN FOR HER FAMILY走入了第5个年头,5年不只是一个数字,作为一名乳腺癌患者,我深知5年更代表着一个癌症患者对生命的坚持和对未来新生的渴望。

中国医学科学院肿瘤医院、国家新药(抗肿瘤)临床研究中心主任徐兵河表示,以乳腺癌为例,乳腺癌是中国女性最常见的恶性肿瘤,位居女性恶性肿瘤发病的首位。中国作为人口大国,庞大的人口基数导致我国乳腺癌患者人数众多。值得庆幸的是,与其他癌种相比,乳腺癌治愈率较高,如能做到早诊早治,乳腺癌患者走向治愈不再是梦想。

随着当今诊疗技术的不断发展和创新药物的临床应用,乳腺癌治疗取得了长足的进步。作为曾经预后最差的乳腺癌,HER2阳性乳腺癌的诊疗水平的发展是有目共睹的。在治疗体系上,从手术治疗、放化疗到内分泌治疗、免疫治疗以及靶向治疗的创新发展,让早期乳腺癌患者获得更多治愈的机会,中晚期乳腺癌的诊疗也逐渐向慢病管理靠拢。

徐兵河介绍,以HER2阳性乳腺癌为例,从早期到晚期,从单靶到双靶,从辅助治疗、新辅助治疗至晚期一线治疗,靶向治疗方案在一步步升级,帮助更多患者走出治疗困境,获得治愈的希望。特别是对于non-pCR患者的未愈之痛,现在也有了全新治疗方案,丰富了我国HER2阳性乳腺癌患者在新辅助治疗手术后仍有残存病灶强化辅助治疗的选择。

徐兵河表示,随着生存率大幅提升,乳腺癌已步入慢病管理的行列,如何对乳腺癌患者进行“全方位、全周期”健康管理则尤为重要。作为临床医生,我们需要始终以患者为中心,一方面重视临床规范化诊疗,另一方面则应对患者给予更多的人文关怀,实现从前端疾病诊断到后端康复的全程管理,让乳腺癌患者不仅要活的更久,还要活的更好。

国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科副主任马飞表示,随着乳腺癌进入慢病管理的行列,乳腺癌患者的康复之路也越走越长,这离不开临床诊疗水平的快速发展,同时患者的心理健康对乳腺癌的治疗效果也起着至关重要的作用。一方面,我们希望乳腺癌患者能够积极调整心态,勇于面对疾病,树立与病魔对抗的信心和勇气;另一方面,乳腺癌患者的家人乃至全社会,应给予乳腺癌患者更多的关心、理解和鼓励,帮助她们打赢这场“持久战”。