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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

丁树德：健康照护师培训反响良好 可助力就业和扶贫

2020年05月29日18:23 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月29日电 29日，河南卫生健康干部学院院长丁树德做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“发展健康照护师新职业 助力健康中国建设”的专场论坛上，丁树德表示，健康照护师培训反响很好，对学员、机构和学院建设都产生了积极作用，帮助了职业人群的就业，进而助力扶贫。

2019年3—6月，在中国研究型医院学会指导帮助下，河南卫生健康干部学院举办了为期三个月的健康照护培训班，59名学员毕业已经一年。谈及此事，丁树德由衷感慨：“健康照护师培训确实好。学员反映好，培训的特色好，对我们学院的建设好。”

丁树德说，学员学到了医疗护理的知识，对自己成长有了信心，也在实际工作和生活中得到了运用。他举例说：“有一个学员，父亲有心脏病，有一次吐痰卡住了，而他学过医学知识，通过拍背等方式救了父亲的命。还有的学员，因具备专业技能，从事护工不久，被提升为主管，职业得到发展。还有护理机构，因掌握专业知识，在市场上更有竞争力。开展培训，学院的名气和品位也因此得到了提升。”

“健康照护是什么？养好老的、育好小的、照护病的。”丁树德说，健康中国要有健康的家庭和健康的人，健康照护师培训把便于操作、效果好的健康技能向社会普及，让健康变成每个人的健康行为，助力健康中国。

(责编：许心怡、崔元苑)


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