陆小霞：儿童抗病毒药物选择要兼顾疗效与安全性

人民网北京5月21日电 20日，华中科技大学同济医学院附属武汉儿童医院呼吸科主任陆小霞做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”的专场论坛上，陆小霞表示，儿童是相对特殊的群体，在抗病毒药物选择上既要关注疗效，又要注重安全性。

陆小霞所在武汉儿童医院是新冠病毒感染儿童的定点救治医院，承担了整个武汉地区新冠病毒感染患儿的救治工作。流行病学显示，儿童主要是家庭聚集性发病。患者以轻症感染居多，但是仍有危重症病例存在，有些病例临床表现并不典型。对于新冠病毒感染患儿的救治，重点参考由国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、国家儿童医学中心、中华医学会儿科学分会呼吸学组等参与制定的《儿童新型冠状病毒感染诊断、治疗和预防专家共识》。对于轻症患儿，需要明确病情，密切监测病情变化，可以选择干扰素喷雾或雾化进行局部治疗，强调早期使用抗病毒药物的重要性。对于重症患儿，需要密切监测循环系统、呼吸系统、血液系统等脏器功能，对症支持治疗为主，同时给予干扰素等抗病毒药物联合治疗。从目前已经完成的新冠患儿的随访工作来看，大部分患儿预后较好。

“儿童不是成人的缩小版，而是相对特殊的群体，对于抗病毒药物的选择，既要关注疗效，又要注重安全性。”陆小霞表示，儿科医生在选择抗病毒药物的时候，首先要明确病原，其次要严格的掌握用药剂量，并根据患儿病情发展及时调整用法用量，在保证药物安全性和疗效的前提下，尽可能选择适合儿童的剂型和给药方式。