吴润晖：关注血友病患儿 重视预防治疗意义重大

人民网北京6月4日电 近日，首都医科大学附属儿童医院血液肿瘤中心主任医师吴润晖做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“探索罕见病用药保障新机制 破解罕见病用药困局”专场论坛上，吴润晖指出，预防治疗在儿童血友病治疗过程中具有重要意义。

吴润晖解释说，预防治疗中“预防”的概念不是预防某种疾病，而是针对血友病患儿使用的一种治疗方法。通过治疗提高凝血因子，规律进行治疗，让这些患儿不出现出血症状。它的治疗意义类似于高血压吃降压药避免高血压性心脑血管事件发生，不形成脑出血，预防不良并发症。

“如果我们不做预防治疗，一个重型血友病的孩子可能终身依靠轮椅，走过去患者的老路，但是如果做好预防治疗，他们有可能变成一个健康人，走向社会、回报社会、成为社会栋梁。所以预防治疗的意义非常重大。”吴润晖强调。

吴润晖也指出，目前很多地方因为受条件限制只能开展小剂量预防治疗，这种小剂量预防治疗还是远远不能满足这些患儿的身心健康成长。所以，吴润晖呼吁，社会、政府、国家、医保部门要更关注血友病患儿，让他们做好预防治疗，使他们健康成长。