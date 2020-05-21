高占成：抗病毒药物精准施治，尽早使用有助减少重症率，提高治愈率

人民网北京5月21日电 20日，北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任高占成做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”的专场论坛上，高占成表示，治疗病毒感染性疾病，要根据病毒感染的部位，结合病毒的致病特点和抗病毒药物的作用机制给予精准施治，尽早使用将有助于减少重症率和提高治愈率。

“机体感染病毒后，其感染部位、病程阶段、复制状态和载量不同，导致机体的反应和病情严重程度不同，我们选用的抗病毒药物也不一样”。高占成提出，不同类型的抗病毒药物在临床使用过程中，需要结合不同病毒的致病机制、感染部位以及其复制增殖程度，通过“阻止病毒感染进入细胞、抑制病毒在感染细胞内复制、降低成熟病毒在感染细胞释放以及中和细胞外病毒毒力”等环节，在第一时间内给予治疗。抗病毒药物使用时机十分重要，要根据患者病情尽量选择抗病毒作用相对明确和副作用相对较少的药物进行治疗。事实证明，在病毒感染早期使用抗病毒药物进行治疗，将可以起到事半功倍的效果。

高占成强调，抗病毒治疗一定要注意治疗时机的选择，把握好抗病毒药物种类、时机和疗程以及给药途径，尽可能选择机制相对明确、安全性较好的抗病毒药物，否则将会对患者造成较大损伤。对于在新冠肺炎疫情中试用的抗病毒药物，临床医务工作者将进一步总结临床用药经验，同时，积极开展相关临床研究，以期为抗病毒药物的合理应用提供更充分的循证医学证据。