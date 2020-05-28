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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

刘瀚旻：医院选用儿童用药最注重安全性和儿童临床需求

2020年05月28日13:44 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在25日举行的主题为“关注儿童用药安全 促进儿童健康成长”的圆桌论坛上，四川大学华西第二医院院长刘瀚旻表示，儿童是人类健康最重要的时期，从生命诞生到发育成人都是儿科学的研究范畴。儿童不是缩小版的成人，安全用药需要充分考虑到儿童的生长发育的特殊性。同时，国家设立国家儿童医学中心和区域儿童医学中心需要各司其职、共同发展，解决好儿童的健康问题。

在谈到儿童用药安全时，刘瀚旻提出，儿科需求非常大，老百姓对儿童疾病的关注也非常高。国家在政策制定方面已经给予了很多政策倾斜，但还是可以给儿童用药多制定一些特殊的政策，比如药物品种和剂型选择等方面，需要根据实际情况，与时俱进，推进改革创新。

刘瀚旻还介绍了华西二院在保证儿童用药安全方面的经验。刘瀚旻表示，医院在选择儿童药品的时候，最关注的是临床是否需要。医院会根据孩子年龄的需要和临床需求确定采购的品种，除此之外，是药品的安全性。“所以一般我们药事委员会评价是否进一个药物时，要看适应症，另外看到底有没有或者有多少儿童相关的经验，来作为我们临床采购和选择药物的指导。”刘瀚旻说。

在区域儿童医学中心建设方面，刘瀚旻分享到，华西第二医院在建设国家区域儿童医学中心过程中，着力打造区域整体辐射概念。把华西的品牌、技术和管理辐射到基层的同时，抓好医学质量管控及疑难危急重症的救治。

针对华西第二医院区域儿童医学中心的建设情况，刘瀚旻表示，医院主要做了以下四方面事情：

一是把医院的围墙打开，在医联体建设成果的基础下，与基层医院做好上下通道转移，把儿童健康建立在可扶植的基层。

二是在医院整体建设过程中，将妇产儿科医院的优势最大化。跟儿童医院相比，妇产儿童医院有自身先天优势。一方面，医院从胚胎时期开始，就可以介入关注；另一方面，医院可以将发育作为儿科学科建设的核心，开展发育与儿童疾病的研究及发育与成人疾病的研究，把健康关口前移。

三是拓展医院的健康空间，做好儿童药学合理用药服务。特别是循证药学方面的工作，通过不断的知识归纳和总结，研究什么药该以什么样的剂型、剂量、时间作用于儿童最有效。另外，对于新出现的疾病，医院允许儿科医生做好科学研究，提高自身应对新型疾病的经验。

四是提升以社群为主的健康服务品质，加强对儿童的保健服务。医院要求把儿童的保健和健康服务做在前面，儿童平时做好身体管理后，可减少感冒、发热等症状的发生，从而减少用药。

(责编：李轶群、许晓华)


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