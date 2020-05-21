蒋荣猛：治疗病毒感染性疾病，抗病毒药物早期干预事半功倍

人民网北京5月21日电 20日，国家感染性疾病医疗质量控制中心办公室主任、首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病诊疗中心主任医师蒋荣猛做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”的专场论坛上，蒋荣猛表示，应对新冠病毒，早期的抗病毒治疗非常重要，抗病毒药物早期干预将事半功倍，可在到一定程度上阻止病毒感染进一步蔓延。

蒋荣猛在论坛中详细介绍了我国发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中试用药物的相关研究基础以及临床试验进展。蒋荣猛表示，在进行抗病毒治疗时，可选择已观察了药物的抗病毒疗效和临床副作用、药物安全性曾经过临床验证的药物进行试用。

对于这个在全球快速传播的新发急性传染病，重症和危重症患者的救治过程中所显示的问题有很多不是治疗措施的问题，也不是药物选择的问题，在很大程度上是临床管理应对相对不足造成的。蒋荣猛指出。医疗资源在短期内受到巨大冲击后无法有效应对传染病的集中爆发，导致患者病死率会远远超过疾病本身所导致的死亡率。建议在未来对疫情常态化防控管理过程中，除了强化抗病毒治疗合理规范和救治措施不断完善，还要加强医疗资源的储备。

此外，对于广谱的抗病毒药物，蒋荣猛表示，面对新型冠状病毒肺炎这一类新发急性病毒感染性疾病，在特效抗病毒药物研发出来之前，安全性较好的广谱抗病毒药物可尝试使用，早期给药将有助于病情控制，阻止病毒向肺绵延，同时希望开展更多的临床研究对其疗效和安全性进行验证。