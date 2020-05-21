加强公共卫生体系建设 规范抗病毒治疗合理用药

人民网北京5月21日电 20日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。“健康中国人”系列圆桌论坛已经连续举办五届。

当日，在主题为“后疫情时代·关注抗病毒药物的合理使用”的专场论坛上，与会嘉宾就后疫情时代如何进一步规范抗病毒药物的合理使用、加强公共卫生体系建设等话题进行探讨，为助力健康中国建设献计献策。

全国政协委员、北京医院大内科主任、呼吸与危重症医学科教授孙铁英，中国医院协会副秘书长刘福东，国家卫生健康委合理用药专家委员会办公室副主任、中国药师协会副秘书长刘晓琳，中华医学会感染病学分会主任委员、北京大学第一医院感染疾病科主任兼肝病中心主任王贵强，国家感染性疾病医疗质量控制中心专家委员会副主任委员、首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病诊疗中心首席专家李兴旺，北京大学人民医院呼吸与危重症医学科主任高占成，国家感染性疾病医疗质量控制中心办公室主任、首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病诊疗中心主任医师蒋荣猛，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心主任、中华医学会儿科学分会名誉主任委员、首都医科大学附属北京儿童医院主任医师申昆玲，四川大学华西第二医院院长刘瀚旻，华中科技大学医学院附属武汉儿童医院呼吸科主任陆小霞参加了本场圆桌论坛。

疫情防控不能松懈 应加强公卫体系建设

“当前，疫情防控取得了阶段性的胜利，但很难说是完全胜利。后面，我们还有很多工作”。刘福东表示，提出的重要倡议“尽己所能、团结合作、科学专业、责任担当”，行业组织一定要按照习近平总书记的重要倡议，尽己所能、团结协作，积极发挥自身作用，展现“科学专业”，体现“责任担当”，为疫情防控工作提供助力。中国医院协会作为行业组织，将更好地履行服务宗旨，在行业法规和行业指南的制定、人才培训、药物合理使用等方面，继续发挥好协调和推动作用。与病毒的斗争可能是最复杂的斗争，一定要用科学的态度总结抗击新冠疫情的经验教训，坚持预防为主，加强公共卫生体系建设。

“目前我们还是强调外防输入、内防反弹的策略。”王贵强提出，全世界疫情很不乐观，我国防控态势不能放松，感染性疾病始终伴随人类的左右，新冠疫情反映出我国在感染病诊疗防控上还存在很多问题。应进一步强化感染性疾病防控体系和诊疗体系建设，加强综合医院感染科、院感、临床微生物和公共卫生等相关学科的人才培养，建立协同发展模式。

蒋荣猛指出，在此次疫情中，重症和危重症的救治暴露了临床和公共卫生管理上存在的不足。医疗资源在短期内受到巨大冲击后无法有效应对传染病的集中爆发，导致患者病死率远远超过疾病本身所导致的死亡率。建议在未来对疫情常态化防控管理过程中，除了强化抗病毒治疗合理规范和救治措施不断完善，还要加强医疗资源的储备。

药物选择要兼顾疗效和安全性 抗病毒治疗要尽早

“新型冠状病毒肺炎是一种急性病毒性传染性疾病，需要在对症和支持治疗的基础上进行抗病毒治疗，并且，抗病毒治疗一定及时，尽可能地减少病毒对人体的损伤。”孙铁英说，“新冠病毒感染可能会诱发全身的炎症反应，少数患者会出现免疫系统和脏器功能的损伤，或同时继发细菌、真菌等感染，因此会涉及到很多感染相关问题。”孙铁英指出，对于感染性疾病的治疗，首先要明确病原体和感染部位，精准给药，重视抗感染的综合处理。孙铁英认为，我们对新冠肺炎的疾病认知还非常不足，目前仍需要救治经验的细致分析与全面总结。

申昆玲提出，对于病毒性感染性疾病，抗病毒治疗一定要尽早，干扰素这类广谱抗病毒药物还能在一定程度上提高人体固有免疫，并且干扰素的早期使用在临床救治过程中也显示了较好的疗效和安全性，希望以后能开展更多的临床研究来进一步验证。

高占成提出，不同类型的抗病毒药物在临床使用过程中，需要结合病毒感染部位以及复制增殖程度，通过“阻止病毒感染进入细胞、抑制病毒在感染细胞内复制、降低成熟病毒在感染细胞释放以及中和细胞外病毒毒力”等环节，在第一时间内给予治疗。抗病毒药物使用时机十分重要，要根据患者病情尽量选择抗病毒作用相对明确和副作用相对较少的药物进行治疗。事实证明，在病毒感染早期使用抗病毒药物将可以起到事半功倍的效果，所以要在最早期的时候就及时进行抗病毒治疗。

“儿童不是成人的缩小版，而是相对特殊的群体，在治疗过程中，既要关注疗效，同时也要注重安全性。”陆小霞表示，儿科医生在选择抗病毒药物的时候，首先要明确病原，其次要严格的掌握用药剂量，并根据患儿病情发展及时调整用法用量，在保证药物安全性和的疗效的前提下，尽可能选择适合儿童的剂型和给药方式。

李兴旺指出，对于新发突发传染病的救治，探索寻找有效的抗病毒药物还是目前的主要工作之一。在特效药物开发成功之前，需结合病毒的致病特点、既往相关领域药物的作用机制、疾病的病理生理特点、相关种属的病毒感染性疾病的临床研究结果等进行综合分析，继续试用一些抗病毒药物进行治疗。抗病毒药物在试用过程中一定要特别注意药物的副作用，同时做好临床观察与经验总结。

加强医疗机构药事管理 规范抗病毒治疗合理用药

刘瀚旻表示，在新冠病毒这样的新型病毒来袭的时候，医院要鼓励医生开展抗病毒治疗疗效及药物安全性的临床观察，同时适度规范开展“超说明书用药”的研究，以进一步总结和积累药物合理用药经验。在抗病毒药物的运用过程中要遵循“5R原则”，即合适的病人（Right Patient）、合适的药物（Right Medication）、合适的剂量（Right Dose）、合适的时间（Right Time）、合适的给药途径（Right Route）。后疫情时代，应进一步规范抗病毒药物在儿科的使用，丰富和完善合理用药的管理体系。

“未来希望能够在政府部门大力引导、学术组织积极推动、医疗机构广泛落实等社会各界力量的有力支持下，进一步完善抗病毒治疗的合理用药规范，为社会大众的生命健康保驾护航。”刘晓琳说。