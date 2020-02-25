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北京市新冠肺炎中医药治疗率约为87%

2020年02月25日08:19 来源：中国新闻网

　　截至2月22日，中医药治疗率总体为87%。在中医药治疗患者中，使用中药汤药的比例82%。中医药治疗总有效率为92%。中医药在提高治愈率、降低病死率上做出了积极贡献。

　　这是记者24日从发布会上获悉的。

　　“截止到2月22日，中医药治疗率总体为87%”，北京市卫生健康委员会新闻发言人高小俊表示，在中医药治疗患者中，使用中药汤药的比例82%。中医药治疗总有效率为92%。

　　为促进中西医结合，北京市建立中西医双查房、双组长机制，对各型确诊病例，只要条件符合，在第一时间使用中医药治疗。高小俊强调，对引导收治的各类病例，包括疑似病例，选用中医药治疗，对新收治患者的首诊首治，按照要求，由中医药医师参与并确定中医药治疗方案。

　　高小俊透露，中医药在提高治愈率、降低病死率方面，做出了积极贡献。对重型、危重型患者，调动中医药技术力量，由市级中医药专家组织会诊，并提出治疗方案。在一名危重症患者的救治中，东直门医院、地坛医院三位中医专家参与会诊，拟定中药处方，连夜给患者服用中药，次日晨患者体温降至37.2度，目前患者病情趋稳，没有进一步恶化。

　　此外，北京市还推进中医药预防性服药。高小俊指出，二级以上中医医疗机构提供预防饮服务，累计受益近40万人次；建立预防与治疗、药物干预与综合干预，现阶段以定点医院和涉及发热门诊的医护人员、密接人群为对象，社区医学观察的密切接触者等重点人群预防性服药2万人次。(陈杭)

(责编：许心怡、崔元苑)


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