科学认识警惕慢性肝病“三部曲”

肝硬化是一种临床常见的慢性进行性肝病，由一种或多种病因长期或反复作用形成的弥漫性肝损害。首都医科大学附属北京地坛医院中西医结合中心主任王宪波表示，慢性肝炎、肝硬化、肝癌是慢性肝病的“三部曲”，慢性肝炎病因不能及时去除或者病情进展不能及时阻断，最终都会发展成肝硬化。

王宪波介绍，肝硬化是一个病理概念。从病理上来说，肝硬化指的是肝组织里面有大量的肝细胞的损伤，有肝细胞再生结节的形成，在炎症的基础上会有一些纤维间隔的形成和纤维结蹄组织的增生。肝脏里有很多正常的结构，叫肝小叶。在炎症损伤过程当中，肝小叶破坏形成了假小叶，在病理上就叫作肝硬化。

“临床诊断方面，肝硬化主要是根据一些影像学和根据实验室的指标综合判断。肝硬化主要表现为正常肝脏结构被破坏，假小叶形成。”王宪波说。

对于肝纤维化和肝硬化有什么区别，王宪波表示，肝纤维化也是肝脏组织学病理概念，主要是纤维结缔组织增生。如果纤维结缔组织增生严重了，就形成肝硬化。肝纤维化分为纤维化1期、2期、3期、4期，1期的时候是汇管区扩大，2期是汇管区纤维结缔组织向肝小叶伸展，3期的时候形成桥接纤维化，再进一步发展就是假小叶形成，肝脏的结构被破坏以后假小叶形成，就叫肝硬化。肝硬化是肝纤维化的严重阶段。

肝硬化是消化系统的常见病，王宪波认为，患有慢性肝炎的患者，如果不加以控制，都可能形成肝硬化。我国患者多为病毒性肝炎，病毒性肝炎当中主要是乙肝和丙肝，同时也有酒精性肝病，喝酒过度的人易得酒精性肝病。还有免疫性的和遗传代谢性的肝病患者，长期服用药物导致慢性的药物性肝损害患者。慢性肝炎病因不能及时去除或者病情进展不能及时阻断，最终都会发展成肝硬化。

“肝硬化的病情差别很大，要及时针对病因进行治疗。如果有肝损伤要用一些保肝的药物。保持病情稳定，不让其进一步发展，不出现并发症。在临床上既要重视也不要过度恐惧。还有这个肝硬化到了哪个阶段要让专业医生进行判断和评估，既不要过于恐惧，也不要毫不在意。”王宪波说。（王蹊）