专家讲解“免疫力”的前世今生

新型冠状病毒肺炎疫情期间，人民卫生出版社推出了《“活”出健康，免疫力就是好医生》书籍，本书由王贵强、王立祥、张文宏三位教授主编，王陇德、钟南山、李兰娟三位院士主审，白岩松先生写序。

专家们在强调了免疫力重要性的同时，也提出了与免疫力相关的一些因素：饮食、睡眠、情绪等，但哪种因素对免疫力的影响更大？“免疫力”的前世今生又有什么神秘色彩？备受公众瞩目的疫苗，进展如何？

2020年6月4日（周四）上午9:30，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授进行视频访谈，与大家在线分享免疫力的发展和其重要性。

专家简介

张文宏，主任医师，教授，博士生导师。现任复旦大学附属华山医院感染科主任；肝病中心主任；领导的华山感染高水平医疗团队至今连续7年全国传染/感染科专科排名第一。每年成功诊治大量疑难复杂的感染性疾病和肝病。同时任上海市重中之重感染病临床医学中心主任；中华医学会感染病学分会常委兼秘书长，细菌真菌学组组长；海峡两岸医学交流协会感染病专委会主任委员；上海感染病学会主任委员，上海市感染病医师协会会长；《中华传染病杂志》副总编；Emerging Microbes and Infections (IF 5.6) 副主编；《微生物与感染》执行总编。

擅长：疑难和重症感染性疾病的诊治，包括不明原因发热，中枢神经系统感染，血流感染，感染性心内膜炎，腹腔感染，肺部感染等全身各部位疑难复杂感染。以及病毒、细菌、结核等各自病原体引起的感染性疾病。

擅长疑难肝病的诊治，包括乙型肝炎，丙型肝炎，自身免疫性肝炎，脂肪肝，酒精肝，遗传代谢肝病，不明原因肝功能异常与肝硬化等疾病的诊治。

免疫系统是人体的防御系统，抵抗外部病毒、异物的入侵，也能处理体内衰老、损伤、死亡的细胞。免疫力是衡量一个人是否健康、是否容易患病以及病后预后情况的最重要指标之一。这也就不难理解，为什么处在相同的环境中，有的人患病了而有的人依然健康，即使患病了每个人康复的时间也不相同。

人体免疫力是对抗疾病最有效的“药物”

张文宏教授介绍，当病毒或异物冲破防线侵入人体后，在无特效药物作用下，人体免疫力就是对抗疾病最有效的“药物”。人体免疫力的高低程度也直接影响着疾病的预后情况，对于免疫力强的人，病毒就像一场感冒，很快能扛过去；而对于免疫力差的人则很容易发展成重症，甚至引发多种并发症。

“免疫力”的前世今生有什么神秘色彩？注射疫苗真的可以提高免疫力吗？欢迎收看本期节目。

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