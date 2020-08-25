受访专家：

北京大学人民医院骨关节科主任医师 林剑浩

南方医科大学南方医院心血管内科教授 许顶立

首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任 贾继东

本报记者 高 阳

说一个人“身子骨硬朗”，是在夸赞他身体健康;但若“硬起来”的是以下四个器官，就需要小心了，这可能暗示身体正在发生某些病变。

血管变硬，心脑受损

血管是人体血液流通的“管道”。南方医科大学南方医院心血管内科教授许顶立说，年轻的血管富有弹性、内壁光滑柔软;血管慢慢老化后开始变硬，表现为内壁增厚失去弹性、管腔变窄容易淤堵。45岁以上男性和55岁以上女性动脉硬化高发，可引起冠心病、心肌梗死、缺血性卒中等。除年龄外，抽烟、喝酒、肥胖、血脂血糖超标等都会加速血管硬化。

许顶立表示，血管虽然被肌肉等组织包裹，但人们对血管变硬并非毫无知觉。比如，耳鸣、头晕头痛、困乏疲倦、记忆力减退、睡眠障碍，甚至四肢麻木等也都可能是警示信号。由于耳垂对缺血情况特别敏感，当血管变硬后，血液无法正常输送到耳垂，就会出现缺血性皱纹，被称为“耳褶心征”。

我国有2.9亿心脑血管患者，高居死亡率之首，预防血管硬化，对控制其发病率有重要意义。许顶立说，目前并没有阻止血管硬化的方法，但通过调整饮食、增加运动等可避免血管过早硬化。比如，适当多吃蔬果等植物性食物，少吃高糖高脂高盐食物，不暴饮暴食;进行游泳、跳舞、瑜伽、打太极等有氧锻炼;戒烟限酒。若血管已明显硬化，必须遵医嘱服药。60岁以上人群，即使还没发现血管硬化问题，也要每年体检，了解自己的血脂、血压水平。

关节变硬，行动不便

人体有206块骨头，骨与骨间主要靠关节连接。关节一般由关节面、关节囊和关节软骨组成。就好像汽车零部件，关节会在长期运动中磨损，且磨损面骨骼可能会越来越厚、越来越硬。

北京大学人民医院骨关节科主任医师林剑浩指出，除年龄因素，外伤、肌肉痉挛、高强度运动、超负荷劳动等都会导致关节磨损。关节是否会因磨损变硬主要取决于两方面：一是关节有没有出现增生或病变，二是关节外肌肉能否提供足够的支撑。

临床常见疾病中，类风湿关节炎、痛风、骨质增生等都存在关节硬化问题。以关节炎为例，其会导致关节处血液循环不畅，出现关节肿胀、屈曲困难，严重时可令患者卧床不起，殃及心血管系统、呼吸系统等。

林剑浩说，女性绝经后、男性60岁后，骨量流失最为严重，一定要注意补钙并护好关节。补钙应以饮食为先，油菜、小白菜、荠菜等蔬菜，虾皮、贝类等海鲜，以及牛奶、豆浆等都富含钙，可适当多吃。老年风湿病患者尤应注意保暖，秋冬季建议戴好护膝。进行拉伸训练和增强腿部肌肉都有助保护关节，推荐两个力量训练动作：1.卧床，在膝关节伸直状态下抬起双腿约15°，尽量保持，而后重复该动作，每天10~20次;2.闭目单脚站立。深蹲、爬山等运动易伤膝盖，应当少做。

肩颈变硬，长期疼痛

现代社会催生的“低头一族”，或多或少都经受着肩颈僵硬疼痛的困扰。世界卫生组织统计，我国颈椎病发病率为17.3%，患者超过2亿，长期低头工作、久坐、坐姿不对等为主要诱因。

林剑浩说，人体颈椎的生理结构决定了它的承受力。低头动作使颈椎下段发生角度改变后，应力负荷随之增加，长期如此，轻则导致肩颈僵硬疼痛，重则引发肩颈结构变化，出现血管及神经压迫症状，包括头晕、头痛、易疲劳、睡眠质量下降、记忆力减退等，也可能造成面部发黄、发暗、长斑、皮肤衰老等。

无论使用电脑或手机，都建议尽量平视，可借助支架操作;避免久坐，超过半小时就站起来做个伸展，双腿分开，向上伸手，向下摸地;还可转颈、转肩、扩胸转腰。此外，挺胸收腹，单手手掌贴住后颈部，由上至下反复拿捏，或双手交叉至后枕骨处，拇指由中间向两侧反复按揉，也能缓解僵硬。

肝脏变硬，机体瘫痪

占整个肝脏84%的肝细胞，是维持肝脏合成、解毒、凝血及免疫等功能的基础。肝脏长期受损后会“结疤”，逐渐由健康的嘴唇样柔软，变得像鼻尖，甚至额头一样硬，也就形成了肝硬化。

我国是“肝病大国”，慢性乙肝病人约2800万，丙肝700万~1000万，还有为数不少的酒精性肝病和非酒精性脂肪肝患者。上述肝病本身并不可怕，但若不采取有效措施，部分患者可发展为肝硬化，甚至肝癌。以脂肪肝为例，从脂肪肝到肝癌大致经过四步：单纯性脂肪肝→脂肪性肝炎→肝纤维化→肝硬化→肝癌。若能在前三个阶段进行治疗，肝损伤是可逆的，一旦发展到肝硬化则难以逆转。

首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任贾继东说，肝硬化是慢性肝病长期发展累积的结果。许多致病因素可引起肝脏的炎症反应，包括慢性病毒性肝炎、酒精性肝炎、非酒精性脂肪肝、药物性肝损伤、自身免疫性肝病等。在我国，慢性病毒性肝炎所导致的肝硬化最常见，主要由经血液途径传播的慢性乙肝或丙肝所致。因长期大量饮酒诱发酒精性脂肪肝，及超重、肥胖、糖尿病等因素所致的非酒精性脂肪肝也越来越多，部分人可发展为肝硬化。

预防肝炎和肝病，就能防住肝硬化及肝癌。首先应接种乙肝疫苗，避免注射、文身、文眉等消毒不严格的有创操作;其次养成良好的生活习惯，控好体重;得病后应遵医嘱服药，不可乱服保健品，避免不必要的肝损伤。已有慢性肝炎或其他慢性肝病者，应去正规医院进行系统治疗和长期随访，一旦出现消瘦、面部黝黑、眼发黄、反复鼻出血、刷牙时牙龈出血等迹象，更应及时去专科医院诊治。所有慢性肝病患者，尤其是肝硬化患者，最好每3个月做一次肝功能、甲胎蛋白、B超等检查，以便早期发现可能出现的肝癌。▲