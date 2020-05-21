北京市制定宾馆酒店防控指引 公共用品用具一客一换一消毒

宾馆酒店人员流动性大，人员构成复杂，在公共卫生事件二级响应下应该如何进行疫情防控？近日，市疾控中心制定新冠肺炎流行期间宾馆酒店防控指引第二版，建议在二级响应下宾馆酒店、普通旅店、招待所、快捷酒店，注意保持室内空气流通，工作人员如果出现发热、干咳等症状时，不得带病上班。公共用品用具严格执行一客一换一消毒。

疾控部门建议宾馆酒店注意保持室内空气流动，优先采用开窗自然通风；有条件的宾馆酒店可以开启排风扇等抽气装置加强室内空气流动。使用集中空调通风系统时，要参照集中空调通风系统运行防控指引。注意保证厢式电梯的排气扇、地下车库通风系统运转正常。

宾馆酒店工作人员与顾客接触频繁。指引中明确宾馆酒店要对工作人员进行体温监测等健康监测，如果工作人员出现发热、干咳等症状时，不得带病上班，并及时就医。宾馆酒店还要在醒目位置张贴健康提示，利用各种显示屏宣传新型冠状病毒感染的肺炎和春季传染病防控知识；保持环境卫生清洁，及时清理垃圾；洗手间应保持清洁和干爽，提供洗手液，并保证水龙头等设施正常使用；人员接触较多的公用物品及部位进行预防性消毒。宾客与工作人员应注意个人防护，需要佩戴口罩时参照相关指引佩戴口罩。工作人员在为顾客提供服务时应保持个人卫生，勤洗手，工作服保持清洁卫生。

宾馆酒店要告知顾客服从、配合宾馆酒店在疫情流行期间采取的各项措施。宾馆经营管理者应严格遵循体温监测、人流控制等北京市疫情防控的相关规定。提醒宾客注意保持手卫生，不要触碰口、眼、鼻。接触口鼻分泌物和可能被污染的物品后，必须洗手，或用免洗手消毒剂消毒。宾馆酒店在日常清洁时，对接触较多的桌面台面、门把手、水龙头等公共物品和部位要进行预防性消毒，必要时对地面、墙壁等进行预防性消毒。公共用品用具严格执行一客一换一消毒，客人退房后应及时进行清洁和消毒，公共卫生间应增加巡查频次，视情况增加消毒次数。（记者 贾晓宏）